IU Málaga exige la puesta en marcha de un servicio provincial para el arreglo de caminos rurales

PERIANA (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

La coordinadora provincial de IU Málaga, Toni Morillas, y la coordinadora comarcal de la coalición en la Axarquía, Aroa Palma, han exigido la puesta en marcha de un servicio provincial para el arreglo de caminos rurales.

Ambas responsables de IU han visitado el municipio de Periana, que cuenta con numerosos carriles afectados por las borrascas, y allí han exigido máxima celeridad en las ayudas por parte de Diputación provincial como de la Junta de Andalucía para acometer las actuaciones en las 14 carreteras afectadas de la Axarquía.

Además, han remarcado la importancia de arreglar el acceso a los carriles que dan acceso tanto a explotaciones agrícolas como a las 16 pedanías de Periana.

La coordinadora provincial de IU Málaga y concejala en el Ayuntamiento de la capital, Toni Morillas, ha señalado que "el cambio climático es una realidad innegable, como ha puesto en evidencia las sucesivas borrascas que venimos padeciendo en esta última semana. A pesar de que la derecha se dedique a negar el cambio climático, es evidente que el cambio climático existe y que por parte de las instituciones es necesario no solo no negarlo, sino poner en marcha políticas públicas y recursos que permitan prevenir los daños que ocasiona".

Morillas ha señalado que "aquí, en la comarca de la Axarquía, estamos hablando de que se han producido daños en 14 carreteras en nuestra comarca, en las carreteras que conectan Almáchar, el Borge, Competa, también Vélez-Málaga, con Arenas y con otros municipios. Es necesario que, por parte de la Junta de Andalucía y de la Diputación Provincial, se pongan sobre la mesa los recursos para resolver cuanto antes los daños que se han ocasionado y cuidar las infraestructuras durante todo el año. Hay que prevenir".

La coordinadora de IU Málaga ha criticado que el PP en la Diputación "extinguió el consorcio de la Axarquía, cuya maquinaría prestaba atendía y cuidaba los caminos rurales en los pueblos de nuestra provincia a los municipios de la comarca" y ha exigido "que se ponga en marcha un servicio provincial que permita que la Diputación contribuya presupuestariamente y con maquinaria a los ayuntamientos para poder prevenir y resolver cuanto antes los problemas que municipios como Periana están sufriendo en este momento".

Por último, Morillas ha reclamado al Gobierno de España que "rebaje y se flexibilice la regla de gasto, de manera que se permita que los ayuntamientos que tengan remanente puedan destinarlo de manera urgente a todas las actuaciones como las que nos estamos refiriendo".

Por su parte Aroa Palma, coordinadora comarcal de IU en la Axarquía, ha subrayado que "los ayuntamientos se están asfixiando por tener que asumir tantísimo coste en el arreglo de carriles y caminos agrícolas, como también la carretera para poder dar paso y que la población no se quede aislada. Ahora mismo son muchas las carreteras en la comarca de la Axarquía, que dependen de la propia diputación, dónde estamos teniendo problemas".

Palma ha proseguido ha señalado que "Periana depende del olivo y llevan ya muchísimos días que no pueden entrar a recoger estas aceitunas porque los caminos para poder entrar en las tienen grea, es decir, tierra arcillosa. Y cuando lleguen, quizás la mayor parte de esas aceitunas estén en el suelo".

"Pedimos a la Diputación de Málaga, a la Junta de Andalucía y al Gobierno central, que ayuden a los municipios rurales y que no nos pueden dar de lado". Ha criticado que al estar en año electoral "volveremos a escuchar a muchos políticos de esta España vaciada, pero que la gente que vivimos en los pueblos no nos queremos ir. Lo que pasa es que nos están echando, es hora de que asuman la responsabilidad y sus competencias para que no sean los presupuestos de los ayuntamientos pequeños quienes tengan que cargar con el peso".

Por último, Juan Peñas, concejal de Agricultura y Carriles ha incidido en que su principal problema "son los caminos porque, como todo el mundo sabe, nosotros tenemos un pueblo que está totalmente diseminado. Nuestro objetivo es que los caminos que los vecinos usan sean asfaltados, para que puedan pasar".

Ha criticado que "a la diputada provincial de Fomento le he mandado ya fotografías de cuál es el estado. Ella me ha dicho que van a venir a mirarlo. Aquí no ha venido nadie". Y ha explicado que desde Izquierda Unida "hicimos una moción para que se asfaltara directamente, desde Periana hasta el término municipal de Riogordo, por el mal estado en el que está".

"Nosotros también pedimos que se active el fondo de Diputación, así como el fondo de la Junta de Andalucía y del Gobierno central. No puede ser que un municipio con 3.400 habitantes tenga que asumir tanto coste que vamos a tener que asumir. No podemos dejar a ningún vecino aislado" ha zanjado Peñas.