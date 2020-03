IU mantiene abierto diálogo para garantizar viabilidad de Adelante y ser alternativa de gobierno en próximas elecciones

Valero: "Esperamos que la otra parte sea consciente de que hay determinadas decisiones que no se pueden eternizar"

MÁLAGA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y portavoz de Adelante, Toni Valero, ha insistido este martes en que IU mantiene la vía de diálogo abierta y en marcha con Podemos y ha recordado que han hecho "una propuesta que garantice la viabilidad de Adelante Andalucía con garantías para ser una alternativa de gobierno en las próximas elecciones".

Valero, en rueda de prensa en Málaga, y tras ser cuestionado por si hay avances de diálogo o acuerdo en relación con Podemos, tras anunciar Teresa Rodríguez que no optará a un nuevo mandato como coordinadora de Podemos Andalucía, ha insistido en que en la oferta de IU "no sobra nadie, sino que aquellas decisiones que les han llevado a estos compañeros de Podemos a no optar a esa dirección y que son hoy diputados de Adelante tengan el espacio que se merecen, y que tienen que seguir demostrando y trabajando".

"Esa vía está abierta", ha incidido Valero, que no ha entrado en detalles de la citada propuesta al estar esperando que la otra parte cierre su debate y dé el visto bueno. "Ahí estamos esperando con ese dialogo abierto y con esas propuestas encima de la mesa, que desde IU --que estamos abiertos a muchas otras--, estamos haciendo para la viabilidad de Adelante Andalucía".

Sobre si se han marcado un plazo definitivo para culminar el proceso, el dirigente de IU ha dicho que "lo razonable" es que este tipo de procesos "no se haga de forma apresurada, pero tampoco se eternicen".

Así, ha aludido a varios meses de margen, de aquí a mayo, "que son los razonables, incluso, si es menos, mejor". "Cuanto antes se resuelva mejor. Sin prisa pero sin pausa. Nosotros hemos hecho un ofrecimiento, seguimos con las orejas abiertas y mano tendida para cualquier otro tipo de propuestas y esperamos que la otra parte sea consciente de que hay determinadas decisiones que no se pueden eternizar", ha subrayado.

En este punto, ha vuelto a insistir en que la línea propuesta por IU va en el sentido de "recoger la fórmula y el paraguas que Adelante desde su origen ha servido para que distintas fuerzas políticas se coaliguen y tengan un proyecto común y bajo esa fórmula, ellos, los militantes de Podemos que ahora mismo no quieren optar a la dirección y pueden querer el día de mañana tener un perfil más propio, tengan cabida".

Por otro lado, sobre la denominación de Adelante Andalucía, ha recordado que es la que desde IU, Podemos y fuerzas andalucistas "se entendió "más efectiva y más genuina" para presentarse a las elecciones en la comunidad y en las municipales en muchas localidades.

"Fue una apuesta que entendíamos tenía un plus electoral", ha sostenido, asegurando que "no se ha puesto en cuestión", aunque, "bien es cierto que en las elecciones generales esa apuesta electoral no se ha traducido igual y ha sido Unidas Podemos la que se ha presentado en Andalucía".

No obstante, Valero ha reiterado que a nivel andaluz "eso no se ha puesto en cuestión ahora mismo y las encuestas no dicen que sea una denominación que no esté empezando a tener su arraigo y enganche en el electorado, más bien lo contrario", ha concluido.