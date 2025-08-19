IU: "Políticas de PP no sirven para mitigar ni prevenir catástrofes naturales que ya están aquí con el cambio climático"

El coordinador de Izquierda Unida Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, atiende a los medios antes de visitar la Feria del centro de Málaga - IU

MÁLAGA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Izquierda Unida Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha lamentado que de nuevo, este verano, "el PP deja claro que sus políticas no sirven para mitigar ni para prevenir las catástrofes naturales que ya están aquí con el cambio climático" y ha pedido al PP que "actúe".

Así lo ha señalado este martes Valero, que ha atendido a los medios junto con la coordinadora provincial de IU Málaga y portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga en el Ayuntamiento de Málaga, Toni Morillas, antes de visitar la Feria del centro junto a cargos públicos y representantes de IU.

Valero ha señalado que "la oleada de incendios que está devastando nuestro país y que también han afectado a Andalucía evidencia que el cambio climático es real y está aquí, a pesar de que los gobiernos del Partido Popular lo nieguen con sus políticas en las comunidades autónomas en donde tienen las presidencias".

"El cambio climático está detrás de esta devastación de los incendios", ha insistido, al tiempo que ha asegurado que a ello hay que añadir que "es un factor de riesgo" el que "gobierne el PP" como "vemos en la comunidad de Castilla y León donde el propio presidente del Partido Popular no eleva el nivel de alerta para no evidenciar que es incapaz en la gestión de los incendios que asolan su Comunidad".

A su juicio, "eso es evidente cuando vemos que Juanma Moreno --presidente de la Junta-- se fue de vacaciones despidiendo, mandando a su casa, a 300 agentes forestales y dejando en la máxima precariedad a la plantilla de emergencia del 112".

"ANDALUCÍA NO MERECE UN GOBIERNO DEL PP"

"Andalucía no se merece un Gobierno del PP que no previene los incendios en invierno, que no cuida el campo y que tiene en la precariedad a quienes nos cuidan, que no cuida a quienes nos cuidan, a los servicios de emergencia", ha apostillado.

En este punto, ha advertido de que se ha visto "como ante esta oleada de incendios tanto Alberto Núñez Feijóo --líder del PP-- como Moreno Bonilla no han dicho ni una sola palabra del cambio climático, no han dicho nada absolutamente de suspender las recalificaciones urbanísticas y, sin embargo, han dicho que hay que meter más Código Penal contra los pirómanos".

Así, ha lamentado que "desvían la atención al Código Penal para no dejar claro que no tienen ninguna voluntad de afrontar el cambio climático que está hoy devastando nuestra tierra, poniendo en solfa nuestro mundo rural".

"Tenemos un PP cuyas políticas no sirven para mitigar las catástrofes naturales" y ha añadido que "estamos en pleno verano, es evidente el cambio climático", por lo que ha pedido al PP "que lo reconozca y actúe en consecuencia porque el Mediterráneo ya ha marcado 30 grados centígrados este verano".

Valero ha insistido en que "30 grados centígrados del Mediterráneo significa en otoño danas, inundaciones". "¿Qué está haciendo el Gobierno andaluz del PP ante esta realidad cuando se tiene que actuar? Absolutamente nada", ha sostenido.

En este sentido, ha criticado que "de los 625 planes de emergencias municipales, más del 40% tienen más de diez años, están desfasados, se hicieron cuando la crisis climática no era una realidad como es hoy".

"¿Qué está haciendo el Partido Popular con los servicios de emergencias?", ha preguntado también, al tiempo que ha respondido que "mantenerlos privatizados": "El 112 tiene que ser público, tiene que estar bien dotado y tiene que tener una plantilla con condiciones dignas".

Por último, ha reiterado que "este verano de nuevo el PP deja claro que sus políticas no sirven para mitigar ni para prevenir las catástrofes naturales que ya están aquí con el cambio climático", ha concluido.