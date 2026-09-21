IU señala a la Junta por "mala gestión con prácticas que conducen a la corrupción" tras informe de la Cámara de Cuentas

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía, Toni Valero, en una rueda de prensa. - IU ANDALUCÍA

MÁLAGA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía, Toni Valero, ha pedido explicaciones al presidente de la Junta, Juanma Moreno, tras el informe de la Cámara de Cuentas en el que recoge que la Junta aplicó un control posterior y no previo sobre casi 38.000 millones entre 2020 y 2024.

"Cuando gobierna el PP siempre hay líos con la gestión de dinero público. Nos preguntamos si Moreno Bonilla va a dejar de hacer lo que le dé la gana con el dinero que es de todos y es de todas, porque el informe de la Cámara de Cuentas es serio, es contundente", ha afirmado en una rueda de prensa este lunes.

Asimismo, Valero ha señalado "la mala gestión" por parte del gobierno andaluz "con prácticas que conducen a la corrupción". "Gestionar rápido no puede significar gestionar sin control. ¿Quién está vigilando el dinero público? Es la pregunta que nos hacemos", ha aseverado.

En este sentido, el coordinador andaluz ha recordado que la formación "ya fue a la justicia" por "uso presuntamente fraudulento y abusivo" de contratos menores del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

"Como ha dicho la Cámara de Cuentas, estas medidas que han tomado, eliminando controles, eran presuntamente para mejorar la eficacia, pero muy al contrario, no hay indicadores que permitan acreditar esa mejor eficacia en el gasto de dinero público", ha concluido.

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha realizado una labor de fiscalización en relación al procedimiento de sustitución del control previo por el control financiero permanente por el que optó la Junta entre los años 2020 y 2024 sobre al menos 37.921,01 millones de euros de obligaciones reconocidas, de las que casi un 80% corresponden a los centros de gasto periféricos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), con 30.276,47 millones.