IU señala al PP y Vox por "incrementar el miedo" en Ceuta y pide a Moreno que "cumpla sus obligaciones" con los menores

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía, Toni Valero, en una rueda de prensa. - IU ANDALUCÍA

MÁLAGA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía, Toni Valero, ha condenado la agresión al vehículo donde viajaban la diputada de Ceuta Julia Ferreras, el activista integrante de la Flotilla a Gaza Rafael Borrego y la abogada experta en derechos humanos Sofía Cánovas en la ciudad autónoma.

En una rueda de prensa, Valero ha atribuido este ataque a "los discursos de odio" y ha señalado al PP y Vox por "convetir a Ceuta en el laboratorio de la internacional reaccionaria". En este sentido, ha asegurado que ambos partidos "están boicoteando" las medidas para que la ciudad autónoma "vuelva a la normalidad".

"Están agitando las bajas pasiones, están incrementando el miedo y están estigmatizando a las personas migrantes y a las personas defensoras de los derechos humanos", ha aseverado.

En paralelo, Valero ha puesto el foco en el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a quién ha pedido que "cumpla sus obligaciones" para la acogida de los menores migrantes que continúan en Ceuta. Asimismo ha criticado la actitud de Moreno como consecuencia de su acuerdo de gobierno con Vox.

"Antes de Vox, Moreno Bonilla decía que Andalucía podía acoger a 30 o 300 menores más, que para nada se iba a sumar a esa cacería al inmigrante. Pero el Moreno Bonilla después de Vox, ya si habla del efecto llamada, ya rechaza los traslados de Ceuta a Andalucía y ya siente con la cabeza los discursos más racistas del Parlamento que provienen de sus socios de gobierno", ha subrayado.

En este sentido, ha asegurado que Moreno "no está actuando con la capacidad de acogida" que tiene Andalucía y lo ha señalado por "vulnerar" los acuerdos vigentes con la ciudad autónoma.

"Hay en torno a 1.200 plazas libres en Andalucía que podrían aliviar la situación en Ceuta y, por supuesto, garantizar la dignidad que merecen los menores, que ahora mismo están desamparados en la ciudad de Ceuta", ha señalado.

Por su parte, el coordinador federal de IU y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha condenado en redes sociales los ataques a la diputada de Ceuta y los miembros de la ONG. Asimismo, ha señalado a PP y Vox por "sembrar el odio" en la ciudad autónoma.

"Qué barbaridad. Todo nuestro apoyo a las personas agredidas. En esto quieren el PP y VOX que se convierta Ceuta. Por eso lo bloquean todo mientras siembran odio. Ceuta merece volver a la normalidad y para ello solo hay una solución: el traslado a la península", ha expresado en una publicación en su cuenta oficial de 'X'.