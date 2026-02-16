La IX Feria de Empleo de Marbella (Málaga) contará con 120 estands y ofertará más de 2.000 puestos de trabajo

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, acompañada por el director general del ramo, Alejandro Freijo, ha dado a conocer este lunes las últimas novedades de la feria de empleo. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

El 5 de marzo en el palacio de congresos Adolfo Suárez

MARBELLA (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

La Feria de Empleo de Marbella, organizada por el Ayuntamiento de la ciudad malagueña, tiene previsto ofertar más de 2.000 puestos de trabajo en 120 estands en su octava edición, que tendrá lugar el 5 de marzo en el Palacio de Congresos Adolfo Suárez, de 9.00 a 17.00 horas.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, acompañada por el director general del ramo, Alejandro Freijo, ha dado a conocer este lunes las últimas novedades de una iniciativa que, como ha subrayado, "es una convocatoria absolutamente consolidada que demuestra que en Marbella se dan las condiciones idóneas para que empresas y demandantes de empleo se encuentren y generen contratación directa".

Asimismo, ha afirmado que "es uno de los eventos más importantes de Andalucía en este ámbito y contará con más de 120 estands, carpas institucionales y talleres formativos para los asistentes".

La regidora ha incidido en que "cada año, más de 5.000 personas acuden a esta cita, reflejando su fortaleza y el compromiso con el que se organiza para que llegue al mayor número posible de ciudadanos y empresas".

En este sentido, ha señalado que "la fecha elegida responde a las necesidades del tejido empresarial local, especialmente en sectores como el turismo, la tecnología, la sostenibilidad o el comercio, que comienzan a reforzar sus plantillas con personal cualificado de cara a la temporada alta".

Asimismo, ha especificado que entre las compañías participantes figuran empresas locales, nacionales e internacionales de prácticamente todos los ámbitos productivos, incluidas grandes cadenas hoteleras; grupos de restauración y ocio; tiendas y supermercados; empresas del sector sanitario; y entidades formativas.

La alcaldesa ha explicado que "la feria no solo facilitará la realización de entrevistas 'in situ', sino que también incorporará un completo programa de talleres formativos para que los asistentes adquieran nuevas competencias, como aprender a afrontar una entrevista, optimizar su currículum o utilizar la inteligencia artificial en la búsqueda de empleo".

Además, ha recordado que "esta iniciativa se enmarca en la estrategia municipal que se está desarrollando en este ámbito, que mantiene en 2026 más de 2.000 plazas de formación y ofrece itinerarios individualizados de inserción laboral a más de 1.000 personas al año, ya que el objetivo también es garantizar estabilidad y futuro profesional".

Muñoz ha puesto en valor los datos actuales del mercado laboral en la ciudad, que reflejan "un momento especialmente favorable". Así, ha detallado que Marbella registró en enero el mejor dato de afiliación a la Seguridad Social en este mes, con cerca de 75.000 cotizantes, así como una reducción interanual del desempleo del 11,58 por ciento, lo que supone 946 personas menos en paro respecto al año anterior.

Además, la ciudad contabiliza 15.366 autónomos, casi 500 más que hace un año, "una muestra del dinamismo económico y del impulso al emprendimiento".

La regidora ha animado a los vecinos a participar en esta nueva edición y ha recordado que la entrada es gratuita y que la inscripción puede realizarse tanto a través de la página web municipal como el propio día del evento.