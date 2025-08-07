Iznate (Málaga) espera recibir más de 2.000 visitantes en su Día de la Uva Moscatel

El vicepresidente y diputado pronvical de Cultural, Manuel López Mestanza, con el alcalde de Iznate, Gregorio Campos. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA.

MÁLAGA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El municipio malagueño de Iznate espera recibir más de 2.000 visitantes en su 25 Día de la Uva Moscatel, declarada de Singularidad Turística Provincial por parte de la Diputación de Málaga, que el próximo sábado, 9 de agosto.

En esta fiesta se homenajea a la uva pasa moscatel y a los agricultores de este artesanal oficio de la provincia de Málaga, según ha anunciado el vicepresidente y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, junto al alcalde, Gregorio Campos, en rueda de prensa.

En este sentido, López Mestanza ha recordado que "la institución provincial contribuye a la promoción de la cultura de nuestros pueblos, colaborando en la recuperación de las tradiciones y costumbres con el objetivo de apoyar y complementar el turismo rural y cultural".

Por su parte, el alcalde ha explicado la programación de la celebración del sábado que se enmarca en la Semana Cultural del municipio. El viernes previo, 8 de agosto, a las 22.30 horas, se celebrará la XXV Noche Flamenca que estará protagonizada por la compañía flamenca de José Lucena con el espectáculo 'Madre Mar'.

Campos también ha destacado que la uva "forma parte de la economía, del paisaje, del medio ambiente y de la tradición del municipio y para ello se repartirán 1.000 kilos de uva y 200 litros de vino moscatel entre los diez puestos ubicados por las distintas calles del pueblo".

La celebración del XXV Día de la Uva Moscatel de Iznate comenzará con la apertura del mercadillo de productos artesanales a las 19.00 horas en la plaza del Volvedero.

Las música estará a cargo de la charanga 'Y ahora quienes somos', batucadas, la banda de música municipal de Iznate y pandas de verdiales, que amenizarán el recorrido por la ruta gastronómica, que comenzará a las 20.00 horas por las calles del municipio y contará con degustaciones de uva y vino moscatel, gazpacho, ajo blanco, entrantes y postres típicos elaborados por los vecinos.

A partir de las 22.00 horas habrá un acto institucional en la plaza Puerta de la Martina donde se entregarán los Premios Moscatel en las categorías Local, Comarca y Provincial a personas o entidades de la provincia malagueña. Los galardonados serán el Grupo Tejedoras Crochet Decorativo, con el Premio Moscatel Local; la Asociación Moscatel, con el Premio Moscatel Comarcal, y el Málaga CF, con el Premio Moscatel Provincial.

Asimismo, la jornada contará con actuaciones musicales y concursos en la misma localización. De igual modo, a lo largo de la tarde se podrá visitar la exposición pictórica 'Ventanas al arte y al moscatel'.