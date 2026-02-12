Jacob Vilató utiliza albero de La Malagueta en la obra que ilustra la Corrida Picassiana 2026

Cartel de la Corrida Picassiana 2026 presentado por el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, y el artista Jacob Vilató - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El artista Jacob Vilató ha presentado este jueves la obra pictórica que ilustra la Corrida Picassiana de 2026, que se celebrará el próximo 4 abril, Sábado Santo, en la plaza de toros de La Malagueta.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha destacado la "generosidad, implicación e interés" del artista por participar en esta iniciativa, y ha destacado que, "con su elección, hemos conseguido cerrar el círculo, al menos desde el punto de vista pictórico", haciendo referencia a que Vilató es sobrino nieto de Pablo Ruiz Picasso.

Salado ha afirmado que con este festejo se da el pistoletazo de salida a los actos conmemorativos del 150 aniversario de la plaza de toros de La Malagueta, un edificio declarada Bien de Interés Cultural (BIC) que es "un emblema de la tauromaquia".

"Ha sido testigo privilegiado de la evolución de Málaga y de los malagueños, y la importancia de esta efeméride merece que la celebremos por todo lo alto", ha afirmado el presidente, al tiempo que ha adelantado la programación se presentará públicamente en marzo y que los actos culminarán con la Gala de la Tauromaquia, que este año se celebrará en el mes de octubre en el Teatro Cervantes.

En cuanto a la obra, que cuenta con unas dimensiones de 100 por 200 centímetros, está realizada en acrílico, e incluye albero original de La Malagueta sobre el lienzo. "No me interesa contar una corrida, sino fijar la tensión que la sostiene", ha manifestado el artista y ha añadido que "la corrida no es una escena, es una estructura de miradas".

En la obra, el torero aparece diluido, casi absorbido por el albero. Vilató ha explicado que el proceso creativo ha sido difícil, "porque estamos hablando de Málaga, de todo el paso familiar que tiene para mí, y del mundo de los toros, que es muy intimidante".

El artista también se encargará de dar forma a la escenografía de la Picassiana, que es una de las corridas más importantes de la temporada. Los palcos de la plaza irán adornados en el primer piso con las tradicionales guirnaldas. Y en el segundo piso lucirán en el frontal las banderas de España y de Andalucía de forma alternativa, con mantones de manila de la época.

La obra de Jacob Vilató, titulada 'Corrida Picassiana', será donada y lucirá en el Centro de Experiencias Inmersivas de la Tauromaquia (CEIT), una práctica que ya se hizo el año pasado con la obra de Pablo Alonso Herráiz y que ahora está incluida en el nuevo pliego de gestión de La Malagueta. Con ello, la Diputación manifiesta su apuesta por enriquecer su patrimonio y su pinacoteca.

Salado ha asegurado que la Corrida Picassiana "nos sirve cada año para reivindicar el arte y la cultura, porque no existe manifestación cultural más moderna en el mundo que la fiesta de los toros". "Los toros como signo de sensibilidad cultural, pero también de valentía y de modernidad", ha apuntado.

JACOB VILATÓ

Jacob Vilató (Barcelona, 1979) es un artista visual cuya obra explora con singular intensidad emocional temas como la percepción, la identidad y la memoria. Proveniente de una familia con una tradición artística notable, su camino hacia la pintura estuvo precedido por una formación en arquitectura, ámbito que eventualmente abandonó para dedicarse plenamente a su verdadera pasión artística.

Esta ruptura con su pasado profesional supuso para Vilató una transformación profunda, no solo en términos profesionales, sino también personales y existenciales, dando lugar a una obra que refleja esa búsqueda constante de equilibrio y autenticidad.

En su trabajo, marcado por un lenguaje pictórico vigoroso, emocional y directo, Vilató busca evitar deliberadamente la saturación visual contemporánea, invitando al espectador a sumergirse en imágenes que plantean preguntas abiertas más que respuestas concluyentes. Su estilo es profundamente gestual, destacando un uso del color potente y simbólico, que revela su compromiso con un arte que comunica en múltiples niveles.

Su trayectoria incluye exposiciones individuales en prestigiosas instituciones como el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, el Centro Cultural Clavijero en Morelia, México, y el Iris Art Museum en Suzhou, China, además de participaciones en reconocidos eventos como Art Basel Miami. Vilató también ha tenido presencia en instituciones emblemáticas como el Museo Tamayo de Ciudad de México, fortaleciendo así su proyección internacional.

Además de su trabajo pictórico, desarrolla proyectos curatoriales y editoriales que amplían su práctica artística, generando contextos culturales enriquecedores. Reservado en su vida pública, Vilató utiliza la pintura como medio para expresar aquello que escapa al lenguaje hablado, estableciendo una conexión emocional auténtica y profunda con el espectador.

Actualmente vive y trabaja en Barcelona, desde donde continúa desarrollando proyectos artísticos internacionales con especial énfasis en México, país clave en su trayectoria profesional reciente.