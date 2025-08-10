El Jardín Botánico de La Concepción de Málaga suma más de 76.300 visitas en el primer semestre

MÁLAGA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Jardín Botánico-Histórico La Concepción de Málaga ha cerrado el primer semestre del año, de enero a junio, con 76.331 visitas, sin contar a las personas que asistieron a eventos tanto privados como institucionales y bodas.

Los visitantes de pago han sido 62.225, según los datos consultados por Europa Press. El resto son los que acceden en el horario gratuito las tardes de los domingos.

La venta de entradas y servicios guiados en este periodo ha generado unos ingresos de 289.525,25 euros. Por otro lado, las otras fuentes de ingresos son el uso de espacios para eventos, la celebración de bodas civiles y los reportajes fotográficos.

De las personas que sacaron entrada, 53.287 fueron como visita libre (sin servicio guiado), distribuidos en 34.522 con la tarifa ordinaria individual (5,20 euros), 587 de grupo (4,15 euros), 17.246 con la tarifa reducida individual (3,10 euros) y 932 con la reducida de grupos (2,05 euros).

En cuanto a los 8.938 que optaron por el servicio guiado, destacan los 5.241 escolares de centros educativos que conocieron el Jardín y participaron en los proyectos basados en la concienciación sobre la sostenibilidad medioambiental.