Javier Calleja y María Casado, protagonistas en el inicio de los Cursos de Verano de la UMA en Málaga - UMA

MÁLAGA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Cursos de Verano de la Universidad de Málaga, organizados por su Fundación General (Fguma), llegan a su recta final esta semana en la capital. El artista figurativo Javier Calleja y la periodista María Casado han ofrecido dos master class y, de forma paralela, han comenzado un seminario sobre jubilación, otro sobre comunicación y deporte y un tercero acerca de la biología sintética.

Zaida Díaz, vicerrectora de Planificación Económica y Estratégica de la UMA; Eugenio Luque, director de la Fguma; Alicia Izquierdo, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Málaga y responsable de Innovación y Digitalización, y Enrique Gómez-Puig, responsable del Área de Educación de la Fundación Unicaja, han inaugurado la programación que se llevará a cabo esta semana.

En concreto, se celebrarán ocho seminarios, siete conferencias magistrales y, como colofón, un concierto solidario a favor de Cudeca en los Baños del Carmen.

La periodista y presidenta de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión y del Audiovisual, María Casado, ha protagonizado en el Rectorado la master class 'Cómo reinventarte en el periodismo audiovisual', dentro de los Cursos de Verano de la Universidad de Málaga.

Presentada por la decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UMA, Bella Palomo, la sesión ha abordado la evolución del periodismo y la televisión en un escenario marcado por la inteligencia artificial y los nuevos hábitos de consumo informativo. "La inteligencia artificial debe ser como un caballo. Está muy bien, te puede llevar a muchos sitios agradables, pero tú tienes que llevar la rienda", ha afirmado.

Tras casi tres décadas de profesión, Casado considera que la capacidad de adaptación es hoy una condición indispensable. Por otro lado, lejos de contemplar la IA como una amenaza, la entiende como una herramienta útil para agilizar procesos, aunque insiste en que la responsabilidad seguirá estando en manos de los profesionales. Como cierre, Casado ha reivindicado la dimensión humana del periodismo. Su principal consejo es ejercer la profesión con honestidad, cercanía y criterio propio.

Por su parte, el artista malagueño Javier Calleja ha ofrecido en el Rectorado una master class presentada por el periodista y gestor cultural Alberto Gómez. Calleja ha explicado que la construcción de una identidad artística reconocible no responde a una fórmula premeditada, sino a un proceso que se consolida con el tiempo.

"Mi obra ya es reconocible, la reconozco yo y me reconozco en ella", ha afirmado. Según el creador, esa personalidad se hace evidente cuando una pieza puede identificarse a distancia y cuando el público reconoce inmediatamente la mirada de su autor.

Sus personajes, caracterizados por sus grandes ojos, su apariencia ingenua y las frases que en ocasiones incorporan sus camisetas, han conectado con públicos de culturas muy diferentes. Calleja atribuye esa respuesta a la cercanía emocional que transmiten. "El público encuentra mucha familiaridad", ha explicado. "Todos hemos pasado por situaciones así y en algún momento, podemos relacionarlas con algo".

El artista también ha analizado el impacto de la inteligencia artificial en la creación contemporánea. Considera que puede representar tanto una oportunidad como una amenaza, al igual que sucedió anteriormente con la imprenta, el cine, la televisión o Internet. "Es normal que a lo desconocido le tengamos miedo, pero no creo que la IA nos vaya a destrozar nada", ha manifestado.

Calleja ha defendido sus posibilidades como recurso de trabajo, aunque ha diferenciado con claridad entre herramienta y creación artística. "La IA es una oportunidad ya y se puede convertir en herramienta de trabajo, pero no en arte en sí", ha sostenido. "Yo podré utilizar la IA para hacer arte, pero no creo que utilice el arte para hacer IA".

JUBILACIÓN, ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DEPORTE

Por otro lado, la jubilación y el envejecimiento activo son otros de los temas que se analizan en estos Cursos de Verano, gracias al seminario dirigido por José Luis Tortuero, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid.

Entre otros ponentes, han participado Rocío Blanco, consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Mercé Perea, presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, y Borja Suárez, secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones.

Por otro lado, el impacto de las redes sociales, la rapidez informativa y la transformación del periodismo deportivo han centrado el curso 'Comunicación, periodismo y liderazgo en el deporte', celebrado en el Rectorado.

Dirigido por el presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga (APDM), Antonio Rengel, el seminario ha reunido a profesionales del periodismo, la comunicación y el deporte para analizar los principales retos de una profesión en constante evolución.

Rengel ha advertido de que la velocidad con la que circula la información pone en riesgo uno de los pilares del periodismo: la verificación. Asimismo, ha señalado el intrusismo y la proliferación de información en redes sociales como algunos de los principales desafíos del sector.

El seminario también ha abordado cómo las redes sociales han transformado la relación entre periodistas y deportistas. La posibilidad de que los propios atletas se comuniquen directamente con millones de seguidores ha reducido el papel tradicional de los medios como intermediarios. No obstante, ha advertido de que esa comunicación directa no siempre garantiza información rigurosa.

ALMUDENA CID: "EL DEPORTE TE DESCUBRE A TI MISMO"

En este mismo seminario han participado en la mesa redonda 'Mujeres que lideran: presión, éxito y superación', Almudena Cid, exgimnasta con cuatro participaciones en los Juegos Olímpicos; Gemma Mengual, medallista olímpica en natación sincronizada; y Carolina Navarro, exnúmero uno del pádel mundial y actual seleccionadora nacional femenina.

Cid ha defendido el deporte como una herramienta de crecimiento más allá de la competición. "El deporte te permite autodescubrirte, descubres cosas de ti que solo a través del ejercicio puedes conocer", ha afirmado.

Según Cid, la élite obliga además a enfrentarse a situaciones de presión que ayudan a desarrollar confianza y resiliencia. La deportista también ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a las familias ante la preocupación de que la alta competición haga perder la infancia. "Llegar a la élite es algo reservado para muy pocos. La inmensa mayoría de niños y niñas podrán vivir una infancia normal y, además, beneficiarse de todos los valores que aporta el deporte", ha señalado.

La medallista olímpica Gemma Mengual ha centrado su intervención en la importancia del liderazgo compartido y de aprender tanto del éxito como de la derrota.

Por su parte, Navarro ha recordado los sacrificios que exige el alto rendimiento. Como seleccionadora, ha reconocido el excelente momento que vive el pádel femenino español y la dificultad de confeccionar la convocatoria nacional.

Los últimos participantes de este curso sobre comunicación y deporte han sido Juan Francisco Funes, entrenador del Málaga CF; Antonio Tapia, exentrenador del Málaga CF y profesor; Justo Rodríguez, jefe de deportes de SER Málaga, e Isabel Sánchez, vicepresidenta de la APDM, jefa deportes Onda Cero Málaga. En la mesa redonda 'Del aula al banquillo' han compartido sus experiencias, ya que tanto Funes como Tapia han sido profesores.

Por otro lado, también se ha desarrollado el seminario 'Think. Share. Learn. The iGEM perspective of SynBio research!' en el edificio The Green Ray, organizado por Adrián Gómez y Ángel Navarro, integrantes de la iniciativa iGEM-UMA. Ambos han explicado que el curso combina teoría y práctica para acercar una disciplina con un enorme potencial científico y social.