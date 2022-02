Javier Calvo y Javier Ambrossi, Premio Málaga Talent del Festival de Cine de Málaga

MÁLAGA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Málaga concederá en su 25 edición, que tendrá lugar del 18 al 27 de marzo, el Premio Málaga Talent, que otorga en colaboración con el diario 'La Opinión de Málaga', a Javier Calvo y Javier Ambrossi.

El certamen premia así la trayectoria de una de las parejas creativas más prolíficas y prometedoras de los últimos años, han indicado desde el certamen cinematográfico malagueño en un comunicado.

Directores, guionistas y productores, Calvo y Ambrossi están detrás de algunos de los grandes éxitos del cine, la televisión y el teatro más actual con los que han demostrado que su creatividad va más allá de formatos o pantallas. Realizadores inquietos, siempre en busca de nuevos talentos delante y detrás de las cámaras, representan a la perfección el gran futuro del audiovisual español, han señalado desde el Festival.

Javier Calvo y Javier Ambrossi han recibido como pareja creativa un Premio Ondas, dos Premios Feroz, dos Fotogramas de Plata, dos premios Iris de la Academia de la TV y un premio GLAAD por sus creaciones Veneno, Paquita Salas y La llamada.

Su última creación como autores, 'Veneno', ha sido una de las ficciones más reconocidas a nivel internacional de los últimos años, convirtiéndose en un fenómeno en Estados Unidos. Ha sido considerada una de las mejores series del año por medios como Variety, The New Yorker, Vulture o The New York Times.

'Cardo' ha sido su última serie como productores, por la que han recibido recientemente el premio Feroz a la mejor serie dramática del año. Desde su productora, Suma Content, tienen diversos proyectos en marcha tras el éxito de 'Cardo' y 'Una Navidad con Samantha Hudson'. Ya han anunciado 'Vestidas de azul', la continuación de 'Veneno', y la segunda temporada de 'Cardo'.

Representados internacionalmente por CAA, este año también comenzará el rodaje de su próximo proyecto como creadores, directores y guionistas, del que aún no han trascendido detalles, que anunciarán próximamente.

Javier Calvo y Javier Ambrossi unen ahora a su lista de reconocimientos el premio Málaga Talent-La Opinión de Málaga, que han recibido anteriormente Oliver Laxe, Rodrigo Sorogoyen o Carlos Marqués-Marcet.