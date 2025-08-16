Javier Castillo dice que la Feria es para "perder la cordura y dejarse enamorar": "Málaga es la capital de la felicidad"

El pregonero de la Feria de Málaga 2025 Javier Castillo y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

"Málaga no está de moda. Málaga es la capital de la felicidad", ha afirmado el escritor Javier Castillo, durante el pregón de la Feria de la capital, fiesta de la que ha dicho "es de Málaga, pero es nuestro regalo para toda España y para la humanidad".

"Málagueños y malagueñas esta Feria es para perder la cordura y para dejarse enamorar", porque "todos los de aquí sabemos que cada pedazo de vida que no disfrutamos con nuestra gente, no volverá", ha incidido Castillo durante el pregón, al tiempo que también ha avisado de que "si vienes de otra provincia o país, y estás aquí hoy, que sepas que como dejes que Málaga se te cuele dentro, tu cuerpo puede irse de vuelta, pero tu corazón se quedará".

Ha asegurado, además, que "siempre" ha dicho que "uno no es de donde nace, ni de donde crece, sino del lugar en el que se enamora. Y esta tierra es un lugar mágico del mundo en el que todos los que la pisan se enamoran no sólo de con quien la recorren, sino también de la ciudad".

Castillo ha comenzado sus palabras mostrándose convencido de que ser pregonero de la Feria es algo que "nunca olvidaré" y ha valorado el "regalo inmenso que creo que, sin duda, se va a convertir en uno de los momentos más bonitos de mi vida". Además, ha destacado la nueva portada, que "mezcla el color del cielo con el brillo de nuestra gente".

Por otro lado, Castillo ha dicho que es "alguien que sueña y escribe en un teclado la vida de personas que no existieron, a las que les ocurren cosas que nunca sucedieron. Suelo contar historias que sólo pasan en mi imaginación", pero este sábado ha dicho sentirse "la persona más afortunada del mundo" porque "por primera vez tengo la suerte de hablar de nosotros, malagueños y malagueñas, la gente que conozco bien y siempre llevo en mi corazón".

El escritor ha recordado que cuando De la Torre le propuso ser el pregonero "dije que sí sin pensarlo": "Fue como un relámpago que salió de mi boca que era imposible de controlar". Al respecto, ha explicado que fue así porque "las decisiones sobre lo que amas nunca se deben tomar con la cabeza".

"MÁLAGA ESTÁ EN CADA UNA DE LAS PALABRAS QUE ESCRIBO"

"Y yo amo Málaga con todas mis fuerzas. Aquí creo que estamos todos enamorados de esta tierra, de este sol y de nuestro mar", ha asegurado el pregonero, al tiempo que ha confesado uno de sus secretos de escritura, "que creo que a estas alturas ya no se puede esconder: es Málaga".

"Málaga está en cada una de las palabras que escribo y en cada una de las emociones que siento. Si escribo como lo hago es porque Málaga me ha convertido en quien soy. Me ha enseñado a ver el mundo como sólo se entiende desde aquí, con esta luz que tenemos que no se puede explicar", ha subrayado.

También ha contado que "todas mis historias son oscuras, pero en todas brilla la esperanza, la belleza y el amor de verdad", ya que "en Málaga aprendemos desde niños que no hay sombra sin un sol que la proyecte y que no hay emoción más sincera que la que sentimos al mirar a los ojos a nuestra gente".

"MÁLAGA ESTÁ EN CADA PEDACITO DE MI VIDA"

Ha asegurado que "Málaga está en cada pedacito de mi vida y es el escenario de cada uno de mis recuerdos" y ha rememorado, entre otros, "los veranos subido a un hidropedal. Y mi primer recuerdo es en una playa, desnudo frente al mar".

"Mi infancia entera huele a orilla y mi madurez, lo admito, un poquito a vino dulce y Cartojal", ha indicado y ha dicho que "Málaga tiene algo que no se puede explicar".

Es más, ha incidido en que "hayas nacido aquí, te hayas mudado hace tiempo o tan sólo estés de paso, se te agarra al pecho, no te suelta y te susurra al oído: 'No te vayas, no vas a encontrar otro sitio igual'".

"Se te pega a la piel como salitre y se te cuela en la voz con palabras rápidas, que sólo entendemos quienes la llevamos en las venas. Aquí pronunciamos las eses como queremos, y todos hemos corrido de nuestras madres cuando nos decía 'ven acá pacá'", ha continuado el pregonero.

En este punto, ha explicado que Málaga es "el único lugar del mundo en el que un pitufo no es un hombrecillo azul, sino el tamaño perfecto de un bocadillo", también "donde las nubes casi nunca las ves por el cielo" y las pedimos "en un café para desayunar".

"El lugar donde perita no es una pera pequeña, sino estar mejor que bien. Donde no sólo tenemos suerte, sino chorra. Aquí las zapatillas son para andar por casa, porque nosotros llevamos tenis para hacer deporte, con permiso del gran Rafa Nadal, que lloró su adiós en el Carpena con toda la ciudad", ha recordado.

En este momento del pregón ha aludido a que nació en el Clínico en 1987, un año antes de que otro escritor, Manuel Alcántara, "estuviese sobre este escenario con su pregón" y ha confesado que "es un verdadero honor seguir el testigo de todos los grandes que antes que yo, estuvieron aquí mismo temblando de emoción".

"MÁLAGA SINÓNIMO DE ARTE, BUEN ROLLO, CULTURA Y FELICIDAD"

Ha recordado que, cuando él sólo tenía un añito y no sabía hablar, entonces Alcántara dijo "que Málaga es una forma de entender la vida y también una forma en la que desentenderse de ella" y ahora Castillo ha añadido que Málaga "es la única palabra del diccionario que es sinónimo al mismo tiempo de arte, de buen rollo, de cultura y, por encima de todo, de felicidad".

"Málaga es la tierra de Picasso, de Antonio Banderas y de Pepa Flores, de María Zambrano y Victoria Kent, de Juanito y de Hierro, y de Isco --al que ha dicho que "se recupere pronto"--, porque una vez que pisas el Málaga, ya siempre eres boquerón", ha asegurado.

Javier Castillo también ha incidido en que Málaga "es la tierra en la que todos los Pablos cantan con alma, y no olvidemos nunca que con la voz de un malagueño toda España fue minera; que de aquí nació el arte de Chiquito, que cambió la historia del humor, y también del gran Dani Rovira, que explicó en castellano simple nuestras únicas unidades de medida: el pelín, la mijilla y la pechá".

También, ha continuado, "es la tierra del arte de Javi Calleja, de la música de Chambao, de María Peláez, Diana Navarro y Vanesa Martín, y también de las luces de Navidad", momento en el que ha dicho que lo siente por Vigo, donde tiene "lectores a quienes quiero mucho, pero esto es personal".

Ha agregado, además, y por otro lado, que "cuando escarbas un poco en cualquier sitio, te aparecen restos de imperios enteros que pasaron por aquí y por supuesto no se quisieron marchar".

Además, ha asegurado que cuando vienen sus amigos de fuera y les enseña todo lo que Málaga tiene también le cuenta su "teoría loca de que incluso los romanos ya nos conocían y pusieron las butacas frente al Pimpi para oírnos cantar".

"Y es que en nuestra gente no acaba nuestra magia", ha asegurado, ya que "esta es la ciudad de los sueños y de los museos. La ciudad en la que el olor a biznaga te guia por el centro".

"Somos la Málaga que acoge al que viene de fuera con los brazos abiertos y también somos los que, con orgullo, protegemos nuestra historia, nuestro acento y nuestra manera de disfrutar. De día en el centro y de noche, aquí, en el Real", ha subrayado.

Así, ha afirmado que los malagueños saben que "el espeto de sardinas es un arte y que ser boquerón es tener claro que la vida va de disfrutarla", como ha augurado "vamos a hacer esta feria, donde no hay puertas que dejen fuera a nadie que quiera pasarlo bien, sin sobrepasarse con ninguna mujer".

"Esta Feria es de Málaga, pero es nuestro regalo para toda España y para la humanidad", ha subrayado y ha concluido el pregón con el "viva Málaga y viva la Feria".

Tras estas palabras, la noche en el Real del Cortijo de Torres se ha iluminado a cargo del propio pregonero, inaugurando el alumbrado artístico del recinto.