Javier Gutiérrez y Luis Bermejo vuelven al Teatro del Soho de Málaga con 'Los yugoslavos'

MÁLAGA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Javier Gutiérrez y Luis Bermejo vuelven al Teatro del Soho CaixaBank de Málaga con 'Los yugoslavos' el último espectáculo escrito y dirigido por el dramaturgo Juan Mayorga.

El próximo 23 y 24 de enero los actores Javier Gutiérrez y Luis Bermejo, protagonizan esta obra sobre la tristeza, el amor y el poder de las palabras, completan el reparto las actrices Marta Gómez y Alba Planas, ha indicado el teatro en un comunicado.

Mayorga ha detallado que "'Los yugoslavos' trata de uno de los asuntos que con más insistencia me ocupan: lo que hacemos con las palabras y lo que las palabras hacen con nosotros. Hay muchas razones por las que, desde que la escribí, quería llevar a escena 'Los yugoslavos'. La más importante: que sus personajes me importan".

En 'Los yugoslavos' todo empieza cuando un camarero pide ayuda a un cliente a quien ha visto levantar, con palabras, el ánimo de otro. Lo que el camarero ruega a ese desconocido es que hable a su esposa, la cual parece estar hundiéndose en la tristeza y el silencio. El camarero espera que el cliente descubra las palabras salvadoras que él no es capaz de encontrar para su mujer.

Ella, a su vez, camina mapa en mano por la ciudad buscando un lugar que llaman 'Los yugoslavos', quizá otro bar donde acaso se reúnan personas que tienen en común haber nacido en un país que ya no existe. Hasta que una muchacha le ofrece, a cambio del suyo, otro mapa.

'Los yugoslavos' es una obra sobre el amor, la tristeza, la búsqueda de un lugar y la esperanza en las palabras. Sus personajes son dos hombres que intercambian palabras y dos mujeres que intercambian mapas.

Por último, han detallado que las entradas están disponibles en taquilla, en la web del teatro y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.