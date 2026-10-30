Jesús María Claros reorganiza el equipo de gobierno de Vélez-Málaga tras asumir la Alcaldía

Ayuntamiento de Vélez-Málaga - AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 30 (EUROPA PRESS)

El alcalde del municipio malagueño de Vélez-Málaga, Jesús María Claros, ha firmado este viernes el decreto de reorganización del equipo de gobierno municipal, que establece una nueva distribución de las delegaciones y actualiza la estructura de las tenencias de alcaldía tras su elección como alcalde en el pleno celebrado el pasado miércoles.

La nueva organización mantiene la estructura general del equipo de gobierno e introduce una redistribución de distintas áreas municipales con el objetivo de establecer las responsabilidades de cada concejal en esta nueva etapa al frente del Ayuntamiento.

Entre los principales cambios destaca la incorporación de María Josefa Terrón, que se suma al equipo de gobierno como nueva concejala y asume las delegaciones de Tradiciones Populares, Educación, Edificios Municipales y Servicios Operativos. Estas competencias estaban anteriormente distribuidas entre Lourdes Piña y Jesús María Claros, han recordado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

Por su parte, Lourdes Piña asume la Delegación de Hacienda, que hasta ahora correspondía a Manuel Gutiérrez, y pasa a gestionar también Presidencia, Intervención, Medio Ambiente y Parques y Jardines, además de Contratación Administrativa, área que ya tenía asignada.

Otra de las modificaciones afecta a Celestino Rivas, que amplía sus actuales responsabilidades con las delegaciones de Infraestructuras y Agua, incorporando estas dos áreas a las competencias que ya desempeñaba en materia de Urbanismo y Arquitectura, Parque Tecnoalimentario, Transportes y Movilidad Vial y Patrimonio.

Asimismo, Rocío Ruiz incorpora la Delegación de Juventud a sus responsabilidades municipales, mientras que Manuel Gutiérrez mantiene las áreas de Cementerios y Deportes, además de Parque Móvil, y asume la Tenencia de Alcaldía de Triana y El Trapiche.

Por otro lado, el alcalde, Jesús María Claros, conserva la Delegación de Agricultura, que ya desempeñaba antes de asumir la Alcaldía, y asume también la responsabilidad de Policía Local.

En cuanto a la organización territorial, se mantienen las actuales tenencias de alcaldía de los distintos núcleos de población, con la única modificación de Triana y El Trapiche, cuya responsabilidad pasa a Manuel Gutiérrez.

También se establece el nuevo orden de los tenientes de alcalde, que queda encabezado por Jesús Carlos Pérez Atencia, seguido de Lourdes Piña, Celestino Rivas, José David Segura, Rocío Ruiz, Alejandro David Vilches, Manuel Gutiérrez y Juan Antonio García López.

El decreto recoge así la nueva distribución de responsabilidades y la organización del equipo de gobierno municipal, que continuará desarrollando las distintas áreas de gestión y prestando los servicios municipales al conjunto de Vélez-Málaga y sus núcleos de población.

RESPONSABILIDADES MUNICIPALES

Así, en relación con la distribución de las responsabilidades municipales el alcalde, Jesús María Claros López, también es responsable de Jefatura de la Policía Local, Seguridad, Protección Civil, Gabinete de Alcaldía, Agricultura y Tenencia de Alcaldía de Almayate, Valle-Niza y Cajiz.

Por su parte, Jesús Carlos Pérez Atencia, primer teniente de alcalde, así como responsable de Vivienda, Aparcamientos y Servicios, Turismo, responsable de Emvipsa y Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar.

María Lourdes Piña Martín, segunda teniente de alcalde: Presidencia, Hacienda, Medio Ambiente, Parques y Jardines y Contratación Administrativa.

Celestino Rivas Silva, tercer teniente de alcalde y Urbanismo y Arquitectura, Parque Tecnoalimentario, Transportes y Movilidad Vial, Patrimonio, Infraestructuras y Agua.

Por su parte, José David Segura Guerrero, cuarto teniente de alcalde, y responsable de Informática, Innovación y Reprografía y Tenencia de Alcaldía de Caleta de Vélez; mientras que Rocío Ruiz Narváez es quinta teniente de alcalde y responsable de Juventud y Tenencia de Alcaldía de Benajarafe y Chilches.

Alejandro David Vilches Fernández, sexto teniente de alcalde y responsable de Playas y Tenencia de Alcaldía de Mezquitilla y Lagos; Manuel Gutiérrez Fernández, séptimo teniente de alcalde, con Deportes, Parque Móvil, Cementerios y Tenencia de Alcaldía de Triana y El Trapiche; y Juan Antonio García López, octavo teniente de alcalde, también con Derechos Sociales e Igualdad.

Asimismo, María Josefa Terrón asume Tradiciones Populares, Educación, Edificios Municipales y Servicios Operativos; María Alicia Ramírez Domínguez es responsable de Cultura, Patrimonio Histórico y Recursos Humanos; y Juan Fernández Olmo: Servicios Generales y Gestión Municipal, Régimen Interior, Oficina del Centro Histórico, Mayores, Sanciones, Responsabilidad Patrimonial, Participación Ciudadana, Consumo, Medio Ambiente (Protección Salubridad Pública), Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) y Salud.

Por último, Ana Belén Zapata Jiménez es responsable de Empresa y Empleo; y Beatriz Gálvez Martínez de Industria y Comercio, según han detallado.