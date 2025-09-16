Jim Lee (DC Comics), el pódcast Revival+ y Arnold Schwarzenegger, protagonistas de la Comic-Con de Málaga

Archivo - El actor Arnold Schwarzenegger en una imagen de archivo - Billy Bennight/Zuma Press Wire/D / Dpa - Archivo

MÁLAGA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pódcast Revival+, el presidente de DC Comics y dibujante Jim Lee y el popular actor Arnold Schwarzenegger serán protagonistas de la edición malagueña de la San Diego Comic-Con, que se celebrará desde el jueves 25 hasta el domingo 28 de septiembre. Además, y sin que se haya precisado fecha u horario, la organización ha confirmado la presencia de actores como Pedro Alonso ('La casa de papel'), Luke Evans ('Fast & Furious VI'), Taz Skylar ('One piece') y Gwendoline Christie ('Juego de tronos').

La agenda oficial de esta esperada cita desvela que su invitado de honor, Arnold Schwarzenegger, llegará el último día, el domingo 28, con una 'masterclass' que se desarrollará entre las 11.00 y las 12.00 horas y que se podrá disfrutar en inglés y en español en el Hall M.

De otra parte, el conocido vídeo-pódcast español Revival+, conducido por Fer Delgado y Miguel Delgado, llegará el jueves 25 entre las 12.00 y las 13.30 horas y tendrá como invitados a los 'youtubers' Dani Lagi, de 'Strip Marvel', y Paco Hernández, de 'De todo un Paco', según la agenda oficial de la Comic-Con de Málaga.

Así, el mundo de los superhéroes será protagonista de esta convención con diversos invitados, entre los que destaca el presidente de DC Comics y dibujante reconocido por sus trabajos con el personaje de Batman, Jim Lee, quien protagonizará dos paneles. En uno dibujará en directo "a personajes icónicos" mientras responde preguntas del público.

Lee también compartirá una mesa redonda el domingo sobre Batman con algunos escritores de este personaje como Matt Fraction, Jorge Jiménez y Jeph Loeb. Ambas citas serán en el Auditorio 1 y la segunda también será para hispanohablantes.

Este famoso personaje también protagonizará el viernes 'Batman #1', panel en el que Fraction y Jiménez hablarán del Caballero Oscuro en el Auditorio 1 de 13.00 a 13.45 horas.

Por otro lado, destaca la mesa redonda 'Superhéroes en el cine: La industria que no puede caer', que se desarrollará el sábado de 17.30 a 18.30 en el Auditorio 1 y reunirá a los creadores de contenido Dani Lagi (de 'Strip Marvel'), Javi Olivares (de 'La Botella de Kandor'), 'SuperPilopi' (de 'El Sendero del Friki') y Álvaro (de 'Álvaro Luthor').

Además, el actor canario Dany Ramos, actor de reparto en la película 'Deadpol and Wolverine', hablará de cómo llegó a la franquicia de Marvel el jueves, de 18.30 a 19.30 horas, el viernes, de 11.00 a 12.00 horas, y el sábado, de 13.30 a 14.30 horas, en el espacio Workshop 3.

Por otro lado, la dibujante española Natacha Bustos, conocida por trazar las páginas de 'Moon Girl' y 'Dinosaurio Diabólico', hablará de cómo se hace un cómic para Marvel. Su actividad tendrá lugar el jueves de 17.30 a 18.30 horas en el espacio Workshop 4.

'STAR WARS'

La Comic-Con de Málaga también traerá al ilustrador Dave Dorman, conocido por sus trabajos en la saga de 'Star Wars', que hablará de cómo crear arte icónico con la ilustradora japonesa Peach Momoko ('Demon Days') y Claudio Castellini ('Man and Superman') el viernes a las 15.45 a las 16.30 horas en el Auditorio 1.

Dorman también estará el sábado con una 'masterclass' sobre portadas de comics. La impartirá en el espacio Workshop 4, en inglés y de 16.45 a 17.45 horas.

Pero la presencia de 'Star Wars' no se acaba ahí. Además de varias partidas de juegos de mesa de la saga como 'Unlimited', la cita contará con la presencia de Ashley Eckstein, la actriz de doblaje de Ashoka Tano, personaje protagonista de series como 'Clone Wars', 'Rebels' y 'Star Wars: Las crónicas Jedi'. Será el jueves 25 en el Auditorio 1 con una charla en inglés titulada 'LEGO Star Wars' desde las 16.30 hasta las 17.15 horas.

Asimismo, el sábado será el turno de una charla sobre la serie del género ánime de la saga creada por George Lucas, 'Visions', inspirada en la animación japonesa. Se realizará en el Hall M de 15.00 a 16.00 horas.

VIDEOJUEGOS

Por otro lado, la San Diego Comic-Con de Málaga albergará varias partidas de juegos como 'EA Sports FC' (el antiguo 'FIFA'), 'Mario Kart World', o 'League of Legends' entre otros.

Los creadores de contenido Knekro, Rodenasink, Mellado, Kuentin, Sliver y Oscarbrock competirán en 'Mario Kart World' el jueves de 11.00 a 12.00 horas en la Gaming Plaza. Además, el comentarista oficial de FC26 Miguel Ánguel Román y el 'gamer' Andoni jugarán a 'EA Sport FC 26' en una partida titulada '¿Cómo jugar como un pro?' que tendrá lugar de 11.00 a 12.30 horas.

También destaca el 'League of Legends' con una mesa redonda con los creadores Knekro, Mellado, Kuentin y 'Th3Antonio' que tendrá lugar el jueves en la Gaming Plaza de 12.00 a 13.00 horas.

También habrá un torneo de 'Fornite' en el que competirán los equipos Mosistar KOI y Giantx con jugadores como Perxita, Pau Sempai, 'Pandarina', 'Ferra', 'Black Españolito', 'Imantado', 'Jess', 'Leviathan', 'Lembo y 'Th3Antonio'. Jugarán en la Gaming Plaza de 11.00 a 12.00 horas.

Además, también habrá una charla sobre el futuro de la narrativa en este sector, que contará con los directores Josef Fares ('It Takes Two', 'Split Fiction') y Guillaume Broche ('Expedition 33'). Se realizará en el Auditorio 2 de 18.00 a 18.45 horas.

PROYECCIONES

La San Diego Comic-Con de Málaga también tiene en su agenda proyecciones de películas ya estrenadas como 'Toy Story' o de nuevos estrenos como 'SYFY: Revival' o 'Tortugas Ninja'.

El jueves se proyectará el preestreno exclusivo del primer capítulo de la serie 'SYFY: Revival' (en inglés) en el Auditorio 1 y de 18.00 a 19.00 horas, y de películas europeas de 2025 (en español), en el Auditorio 2, y de 17.30 a 18.00 horas.

Mientras el viernes habrá una proyección, en inglés, de la película de Disney 'Tron Ares' en el Hall M, de 18.00 a 20.00 horas, el sábado será el turno de dos.

Por un lado, será la 'premiere' en español de las Tortugas Ninja que contará, además, con un 'Meet and Greet' de 15.30 a 16.45 en el Auditorio 2 y, por otro, en el Auditorio 1 será la proyección de 'Toy Story' de 19.15 a 21.00 horas.

Así, el domingo también habrá dos proyecciones: 'Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados' (en inglés, de 11.00 a 11.45 horas y en el Auditorio 2) y de 'Bad Guys 2' (en inglés, en el Auditorio 1 y de 13.00 a 13.45 horas).

OTROS

El comic español también tendrá su propio propio espacio con una charla entre Núria Ibáñez y Jordi Canyussà sobre Ibáñez, el "genio eterno" del humor español. Una actividad que incluirá una experiencia de realidad aumentada y tendrá lugar en el espacio Workshop 4 de 12.00 a 13.30 horas.

También habrá una charla sobre los andaluces que están detrás de las producciones de 'Star Wars', DC o 'Walking Dead', que será el jueves en el Auditorio 3 de 13.30 a 14.15 horas.

Destaca la charla de Xavier Bonet sobre 'Harry Potter' que tendrá lugar en dos jornadas: el sábado, en el espacio Workshop 3 de 16.00 a 17.00 horas, y el domingo, en Workshop 4 de 15.30 horas a 16.30 horas. Por último, en 'Heavy Metal: Pasado presente y futuro' el editor de la que fuera la mencionada revista R.G. Llarena que repasará su legado y evolución de 20.15 a 21.15 horas.