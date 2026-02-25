Jiménez Fortes, Juan Ortega y Pablo Aguado protagonizarán en Málaga la Corrida Picassiana el 4 de abril

Jiménez Fortes, Juan Ortega y Pablo Aguado protagonizarán la Corrida Picassiana el 4 de abril - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga y Lances de Futuro han presentado el cartel de la Corrida Picassiana 2026, que reunirá el próximo 4 de abril (Sábado Santo) en la plaza de toros de La Malagueta a los diestros Saúl Jiménez Fortes, Juan Ortega y Pablo Aguado. En el festejo, que dará comienzo a las 18.00 horas, se lidiarán tres reses de la ganadería de El Pilar y otras tres de la ganadería de Puerto de San Lorenzo.

Se completa de esta forma uno de los carteles más atractivos que se pueden desarrollar en la plaza de toros de Málaga, con el torero local Fortes, que viene de cosechar importantes triunfos a lo largo de las últimas temporadas y que se ha consolidado como un imprescindible en las ferias más importantes; y dos figuras del panorama actual consolidadas, como Juan Ortega, que tiene en Málaga una de sus plazas más predilectas, donde siempre tiene actuaciones destacadas; y Pablo Aguado, que fue el ganador del mejor toreo de capa de la pasada feria.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha señalado que la Corrida Picassiana "siempre es un acontecimiento especial por su colorido y animosidad, y además representa el inicio de la temporada taurina en La Malagueta en un año en el que celebramos el 150 aniversario de la plaza". Para esta efeméride se han organizado casi medio centenar de acciones que se presentarán en las próximas semanas.

Además, Salado ha recordado que este será el último festejo de la empresa Lances de Futuro, a la cual ha querido agradecer el "gran trabajo desarrollado durante las últimas temporadas y hasta el final", consolidando la plaza de Málaga como una de las plazas más importantes en España.

Por su parte, José María Garzón, director general de Lances de Futuro, ha afirmado que "se ha diseñado el mejor cartel posible para Málaga en esa fecha, con dos figuras consolidadas y con Fortes que está presente en las principales ferias de España y que nunca defrauda en su ciudad".

Con la rotulación de todos los componentes del festejo, se completa la obra pictórica de Jacob Vilató, que ilustra la corrida y que fue presentada el pasado 12 de febrero. El mismo artista será el encargado de la escenografía principal que adornará las tablas, las cuales tendrán una clara línea continuista con el cuadro que ilustra la corrida, donde el universo picassiano y su relación familiar con el genial artista (es su sobrino nieto) serán ejes principales de la obra. Además, habrá una ambientación musical especial y se engalanarán los palcos como en los últimos festejos de este tipo.