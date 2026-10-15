Jornadas sobre Comunicación Institucional Local reúnen en Málaga a 185 inscritos para abordar las marcas territoriales

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto al diseñador Eduardo Aires. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Málaga celebra este jueves y viernes las terceras Jornadas sobre Comunicación Institucional Local, centradas en la proyección de los municipios a través de sus marcas territoriales, con un programa que incluye seis conferencias y seis mesas redondas y en el que se han inscrito 185 participantes.

El encuentro tiene lugar en el auditorio de MEET/Colección del Museo Ruso, en el complejo municipal de Tabacalera, y está organizado por el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Comunicación, con la colaboración de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y el apoyo de la Universidad de Málaga (UMA), la Asociación de Publicistas, Comunicación y Márketing de Málaga (Apecom) y la Asociación de la Prensa de Málaga (APM).

La inauguración ha contado con la participación del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y la primera conferencia ha corrido a cargo del diseñador Eduardo Aires, responsable de la marca de 'Oporto', con la ponencia 'La marca territorial como palanca: el caso de Oporto'.

El Ayuntamiento de Málaga ha destacado a través de una nota, que la cifra de inscritos, --185 este año--, "casi duplica la registrada en la primera edición", celebrada en 2024 y dedicada a la contratación pública de servicios de comunicación, mientras que las jornadas de 2025 abordaron la economía de la atención aplicada a los mensajes de las administraciones públicas.

La sesión de este jueves ha incluido a las 11,15 horas, la mesa redonda 'La imagen de España en el exterior: cómo nos perciben desde otros países', con la corresponsal de TVE Érika Reija; el director de Comunicación y Asuntos Corporativos del Museo Nacional del Prado, Carlos Chaguaceda; y la directora general de Acción Exterior del Ayuntamiento de Málaga, Isabel Pascual.

La mesa redonda ha dado paso a la conferencia 'Brand hack, city crush', del fundador y director creativo de Nadie, Quico Vidal. A continuación, a las 13,45 horas, ha comenzado la mesa redonda 'Experiencias de contratación pública en materia de marcas territoriales', con el fundador de TAU Diseño, Emilio Gil; la fundadora de Mandarina Brand Society, Pilar Domínguez; y el director de ESCO Granada y Alternativa Comunicación, Miguel Ángel Rodríguez Pinto.

Por la tarde, a las 16,30 horas, tendrá lugar la mesa redonda 'Territorio cerveza', con representantes de San Miguel, Victoria y Cruzcampo, moderada por el profesor de Comunicación y Márketing de la UNIR Francisco Javier Cristòfol.

A las 17,30 horas, el catedrático de Comunicación de la Universidad de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) Jordi de San Eugenio impartirá la conferencia 'La transformación de territorios en marcas: reconocimiento y diferenciación de identidades espaciales'.

La programación continuará a las 19,00 horas con la mesa redonda 'Innovación en la promoción turística', en la que participarán la consultora de Márketing y Creatividad Pilar Ruiz-Rosas; el fundador de Narita Estudio, Mateo García; y el director gerente de Fycma y exdirector gerente de Turismo Andaluz, Lisardo Morán. Un encuentro que estará moderado por el director general de Comunicación de la Diputación Provincial de Málaga, Javier Gómez.

La última conferencia de este jueves está prevista a las 20,00 horas, a cargo del coordinador general de Comunicación del Ayuntamiento de Málaga, Jesús Espino, que abordará la 'Convivencia de las marcas territoriales con las administrativas: una propuesta de sistema para ordenar la huella institucional'.

La jornada del viernes comenzará a las 9,00 horas con la conferencia 'Tendencias globales en la creación de marcas territoriales', impartida por el consultor de comunicación política Xavier Peytibi.

Posteriormente a las 9,45 horas se celebrará la mesa redonda 'La importancia de los rodajes para la promoción de los municipios', con la directora de Políticas Públicas de Netflix en España, Portugal y EMEA, Esperanza Ibáñez; el director general de la RTVA, Juande Mellado; y la responsable de la Málaga Film Office, Belén Carrasco. En este caso, la profesora de Publicidad de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UMA Gema Lobillo moderará el debate.

A las 11,30 horas, el experto en comunicación estratégica, reputación y diplomacia de ciudad Pau Solanilla ofrecerá la conferencia 'La cotización de la marca España'.

La mesa redonda 'La internacionalización de España: objetivos conseguidos y retos pendientes' comenzará a las 12,15 horas y contará con el vicepresidente de Relaciones Institucionales y Reputación del Grupo Cosentino, Santiago Alfonso; la directora del Departamento de Comercio Exterior y Turismo de la Cámara de Comercio de Málaga, Esther Martínez; la directora de Márketing de Intertropic, Marta Martín de la Hinojosa; y la vicepresidenta de la Institución Educativa Aleph y especialista en gestión de marca pública, Gabriela Ortega. El periodista y experto en comunicación política Javier Pereira será el encargado de moderar.

Las conclusiones, previstas a las 13,30 horas, correrán a cargo del director del Gabinete de Alcaldía del Ayuntamiento de Murcia y experto en marca ciudad, Miguel Ángel Pérez Heredia.

La clausura tendrá lugar a las 14,15 horas con la participación del coordinador general de la FAMP, Manuel García, y del concejal de Turismo y Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Málaga, Jacobo Florido.