José Antonio Satué toma posesión este sábado como nuevo obispo de Málaga

MÁLAGA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Monseñor José Antonio Satué tiene previsto tomar posesión de su cargo como nuevo obispo de Málaga en un acto solemne que se va a celebrar en la catedral de la ciudad.

Casi una treintena obispos, entre los que destacan el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo; el arzobispo metropolitano de Granada, José María Gil; o el presidente de la CEE, Luis Argüello; acompañarán a Satué Huerto en la eucaristía con motivo de su toma de posesión como obispo de Málaga.

La celebración dará comienzo en la catedral de Málaga a las 11.00 horas. Unos minutos antes, la comitiva que está previsto que compongan el obispo electo, el obispo administrador apostólico, el arzobispo metropolitano, el representante de la nunciatura, el presidente de la Conferencia Episcopal, y el Colegio de Consultores saldrá desde la puerta del Palacio Episcopal y se dirigirá hacia la puerta principal donde serán recibidos por el Cabildo Catedralicio.

El deán ofrecerá entonces al obispo electo el 'Lignum Crucis' para su veneración y agua bendita para que se asperje a sí mismo y a los presentes.

La comitiva continuará su recorrido hasta la capilla de la Encarnación. Tras unos instantes de oración, se dirigirán a la sacristía para revestirse. Y tras la procesión de entrada, que presidirá el arzobispo metropolitano, y su saludo a la asamblea, Jesús Catalá, como administrador apostólico, dirigirá unas palabras de acogida en nombre de la Iglesia de Málaga. Después, el representante de la nunciatura leerá un mensaje en nombre del papa.

El arzobispo pronunciará una breve alocución y pedirá que se presenten al Colegio de Consultores las Letras Apostólicas por las que el Papa proclama a Satué obispo de Málaga. Acto seguido, pedirá que se les dé lectura en presencia del canciller de la curia, que levantará acta. La lectura la realizará un diácono.

Tras una aclamación, el arzobispo invitará al obispo electo a sentarse en la cátedra y le entregará el báculo simbolizando la sucesión apostólica y la continuidad pastoral. Será el momento de su toma de posesión e inicio de su ministerio episcopal en la sede de Málaga lo que se celebrará con el repique de campanas. José Antonio Satué presidirá desde ese momento la eucaristía.

Satué será saludado por el deán en señal de respeto al nuevo obispo y, a continuación, una representación de la Iglesia diocesana se acercará al obispo, y besándole el anillo pastoral, le saludarán y le manifestarán su obediencia y reverencia.

Finalizada la misa, Satué será saludado en el presbiterio por sus hermanos en el episcopado y, posteriormente, recorrerá las naves de la catedral donde saludará a los presbíteros y diáconos y a los fieles congregados.

ACCESO PARA EL PÚBLICO

Las puertas de la Catedral se abrirán al público a las 9.30 horas y la entrada se podrá realizar hasta unos minutos antes de la celebración por el atrio del primer templo malagueño (Plaza del Obispo) y durante todo el tiempo, hasta completar aforo, por la puerta de Molina Lario (reja de entrada al jardín del Sagrario).

La entrada por Calle Císter (Patio de los Naranjos) quedará reservada, en principio, para los obispos, sacerdotes y autoridades debidamente acreditadas.

Se repartirán un total de 3.000 libretos de la celebración que también pueden descargarse en un código QR. Ante la gran afluencia de fieles prevista, se han instalado 2.000 sillas extras y siete pantallas desde las que poder seguir la celebración desde las zonas con menos visibilidad.

Cabe recordar que el nombramiento de Satué (ex obispo de Teruel y Albarracín) como obispo de Málaga se dio a conocer el pasado 27 de junio y se produjo tras la renuncia de monseñor Jesús Catalá al cumplir los 75 años el pasado 22 de diciembre de 2024, como marca el Código de Derecho Canónico.

Así, Catalá fue designado administrador apostólico de la Diócesis por la Santa Sede hasta la toma de posesión del obispo electo que tiene lugar este sábado 13 de septiembre en la catedral de Málaga.