Un joven malagueño, entre los fallecidos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo)

Vagones descarrilados en la zona del accidente ferroviario en Urda. - Diego Radamés - Europa Press

MÁLAGA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El joven malagueño David Reina, de 22 años, ha fallecido en el accidente ferroviario ocurrido el pasado miércoles en Urda (Toledo), en el que se vieron implicados dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, según ha confirmado la familia.

Desde el accidente la familia y los amigos se han movilizado para obtener cualquier pista o información que pudiera ayudar a dar con su paradero.

El joven, que es técnico de Renfe y estudió FP ferroviario en Málaga, iba en el tren AVE, en concreto en el vagón 8, y venía para pasar unos días con su familia.

El siniestro ha dejado un balance provisional de 69 víctimas mortales y más de 200 heridos, en unos convoyes en los que viajaban un total de 538 personas.