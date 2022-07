La joven pianista rusa Alexandra Dovgan inaugura este domingo el Festival Arte y Sol en Málaga

Grigory Sokolov participará en el festival el 15 de julio con obras de Beethoven, Brahms y Schumann

MÁLAGA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La joven rusa Alexandra Dovgan, considerada la nueva estrella del piano a sus 15 años, inaugura este domingo 3 de julio la primera edición del 'Festival Arte y Sol' en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.

Será su primera parada en la capital malagueña y aprovechará para grabar esta cita y convertirla en su primer trabajo discográfico. Así, el programa incluye obras de Beethoven (Sonata no 17 en re menor, Op. 31 - no 2 La tempestad)) y Schumann (Carnaval de Viena, Op. 26) en su primera parte, mientras que en la segunda parte ofrecerá piezas de Chopin (Fantasía en fa menor op. 49; Balada no 4 en fa menor, Op. 52; Andante Spianato y Grande Polonesa Brillante op. 22).

Afincada en el municipio malagueño de Mijas, la artista rusa ha cautivado a salas y festivales de prestigio internacional por su talento y virtuosismo. De hecho, acaba de debutar en el 'Festival Internacional de Música y Danza de Granada', como han recordado en un comunicado.

La trayectoria de Alexandra Dovgan ha recibido múltiples elogios, uno de los últimos del alcalde de la ciudad que visita este domingo, Málaga. Francisco de la Torre le ha remitido una misiva en la que expresaba en nombre de la ciudad "la más sincera enhorabuena" por su "brillante" trayectoria como pianista, y le deseaba suerte en su debut en la ciudad.

"He podido saber de tu extraordinaria habilidad tocando el piano y que te has establecido en nuestra tierra, desde hace unos meses, tras la invasión de Ucrania. Estoy convencido de que con tu talento y afán de superación tendrás una carrera llena de éxitos y serás un ejemplo a seguir para la juventud malagueña", ha señalado el regidor.

El pianista Grigory Sokolov será el segundo protagonista de la primera edición del Festival Arte y Sol en un concierto el próximo 15 de julio, donde presentará obras de Beethoven, Brahms y Schumann.

Sokolov también ha tenido unas palabras de elogio para la joven pianista, a la que ha predicho "un gran futuro". "Difícilmente puede ser llamada una niña prodigio, ya que, si bien es un prodigio, no se trata de un juego de niños. Lo que uno escucha es una actuación de un adulto. Es un placer especial para mí elogiar el arte de su notable maestra de música, Mira Marchenko. Sin embargo, hay cosas que no se pueden enseñar y aprender. El talento de Alexandra Dovgan es excepcionalmente armonioso", ha valorado.

Por último, la directora del festival, Nadia Zhdanova, ha trasladado su amor por Málaga y por hacer la vida "aquí más interesante", con propuestas como esta cita cultural. "Existimos gracias a nuestro público, al que estamos muy agradecidos, y queremos que sea el festival del pueblo", ha concluido.