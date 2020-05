Juan Cassá reaparece de manera telemática en el pleno de la Diputación de Málaga como portavoz de Ciudadanos

Cs señala que "no habla en nombre" de la formación naranja

MÁLAGA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno de mayo de la Diputación de Málaga, que se celebra de manera telemática este miércoles, ha contado con Juan Cassá como portavoz de Ciudadanos pese a que el pasado 4 de mayo anunció en sus redes sociales que abandonaba el partido naranja y pasaría al grupo no adscrito tanto en esta institución como en el Ayuntamiento de Málaga.

Según fuentes de la institución, Cassá aún no ha notificado su solicitud de dejar el Grupo de Ciudadanos en Diputación. Tiene que ser él, han añadido, quien notifique su solicitud de abandonar el Grupo de Ciudadanos y pasarse al de no adscritos.

Posteriormente, en un comunicado, Cs ha informado de que solicitó mediante un escrito la baja de Juan Cassá como portavoz de la formación naranja en la Diputación de Málaga, si bien dicha baja no se ha podido hacer efectiva en el Pleno de la Diputación de este miércoles "por problemas burocráticos de la institución".

"A día de hoy, Juan Cassá no ha tramitado aún su pase al grupo de no adscritos en la Diputación, como anunció en su día tras comunicar su baja de afiliación en Ciudadanos y sí materializó ante el Ayuntamiento de Málaga", han sostenido, añadiendo: "Juan Cassá no habla en nombre de Ciudadanos".

Durante el pleno, en el que se ha abordado el Plan Málaga realizado por la institución para la reactivación económica y del empleo en la provincia de Málaga, Cassá ha intervenido, desde la sede del grupo de Ciudadanos en la Diputación, votando a favor de diversos puntos del orden del día de la institución, donde gobiernan PP y Cs.

En el salón de plenos ha estado el vicepresidente primero de la institución, Juan Carlos Maldonado, integrante de la formación naranja, junto con el presidente de la institución, Francisco Salado, y otros miembros del Ejecutivo provincial.