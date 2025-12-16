Jubrique (Málaga) mantiene viva la tradición del aguardiente con la celebración de su XI concurso el 27 de diciembre

El alcalde de Jubrique, Alberto Benítez, interviene durante la presentación del XI Concurso del Aguardiente junto al vicepresidente de la Diputación de Málaga, Cristóbal Ortega. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El municipio malagueño de Jubrique despide 2025 con una nueva edición de su tradicional Concurso de Aguardiente que se celebrará el 27 de diciembre. El certamen, que alcanza su XI edición, cuenta con el apoyo de la Diputación de Málaga y está declarado Fiesta de Singularidad Turística Provincial.

Así lo ha anunciado el vicepresidente de Territorio Sostenible de la Diputación, Cristóbal Ortega, junto al alcalde de Jubrique, Alberto Benítez, durante la presentación del encuentro y el programa de actividades que se desarrollarán durante la jornada.

En este sentido, Ortega ha recordado el apoyo de la institución provincial a los eventos y fiestas que se celebran en la provincia, especialmente en los municipios del interior, "ya que permiten mejorar el conocimiento de las costumbres y de la historia de nuestros pueblos al tiempo que contribuyen a su promoción y desarrollo económico".

Por su parte, Benítez ha destacado que entre los objetivos que persigue este certamen está el de mostrar a los visitantes, de primera mano, el proceso de elaboración del aguardiente tradicional por los vecinos del pueblo.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Tal y como ha explicado el alcalde de Jubrique, el programa de actividades de la jornada se iniciará a las 11 horas con la apertura de un mercado gastroartesanal donde los asistentes podrán adquirir productos típicos de la zona. Mientras tanto, los participantes en el concurso iniciarán el proceso de la destilación de aguardiente y desde las 13.30 horas la charanga 'Fu-Remol' contribuirá a animar el ambiente con una ruta por el pueblo.

Para los más pequeños, desde las 15.00 horas, habrá pintacaras y animación infantil. Seguidamente, tendrá lugar la típica degustación de buñuelos con chocolate y aguardiente, gracias a la colaboración de los vecinos del pueblo. La tarde estará amenizada con la actuación del grupo 'Kalima'.

Una vez elaborados todos los licores, un jurado experto analizará cada uno de ellos para determinar cuál resulta ganador de la XI edición teniendo en cuenta diferentes aspectos como la graduación alcohólica, el color, el olor y el sabor, tras lo que se otorgarán diferentes premios a los aguardientes que obtengan mayor puntuación.

La jornada continuará con la actuación a las 22 horas de la zambombá flamenca 'Coro de la Abuela María' y, a su término, del grupo 'Aguardiente'. La jornada se cerrará con la música de dj 'Naza Jiménez' a partir de la una y media de la madrugada.

ORIGEN Y ELABORACIÓN DEL AGUARDIENTE

Jubrique tiene una larga tradición en la elaboración de aguardiente. Su origen se remonta al siglo XVIII, cuando alrededor de las tres cuartas partes de los campos de la localidad eran viñedos. Se conoce que durante aquella época llegó a haber unos 70 alambiques repartidos entre el pueblo y sus alrededores.

Desde aquel entonces el licor es reconocido por su calidad en muchos puntos de la geografía, hasta el punto de que para referirse al pueblo, los foráneos lo hacían como 'Jubrique el del aguardiente'.

Con el paso de las décadas, la llegada de la filoxera y con el trabajo de elaboración y comercialización de este licor en manos de destilerías profesionales, la actividad se vio gravemente mermada.

En este punto cabe destacar que en los últimos años, gracias a la puesta en marcha del concurso de aguardiente, varios vecinos se han animado a comenzar a destilar lo que, sin duda, contribuirá a perpetuar en el tiempo el proceso de elaboración tradicional de este licor.