La Jueza de Violencia sobre la Mujer se hace cargo del caso Dana Leonte e interrogará el viernes a su pareja

Actualizado 01/10/2019 14:28:50 CET

MÁLAGA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de la localidad malagueña de Vélez-Málaga, con competencia en Violencia sobre la mujer, se ha hecho cargo del caso de Dana Leonte, desaparecida el pasado mes de junio, y tiene previsto tomar declaración el viernes a su pareja, que ingresó en prisión provisional el fin de semana por esta causa.

Así lo han informado a Europa Press fuentes judiciales, quienes han indicado que a estas diligencias que se han abierto por violencia de género se unirá una denuncia previa de Dana contra su pareja por supuestas coacciones, por la que él ya declaró como investigado tras la desaparición de la mujer.

El juzgado en funciones de guardia el pasado sábado decretó, a petición de la Fiscalía, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del novio de Dana, al que se le investiga por un presunto delito de homicidio. El hombre negó los hechos que se le atribuyen.

Como medida cautelar, y también a petición del ministerio público, la jueza le retiró la patria potestad sobre la hija menor que tienen en común, lo que el juzgado de violencia de género ha mantenido, y le ha impuesto una orden de alejamiento sobre la misma.

El compañero sentimental de Dana Leonte fue detenido el pasado miércoles en relación con la desaparición de la joven tras lo que agentes de la Guardia Civil realizaron durante dos días diligencias de investigación en la vivienda en la que residían este y la mujer; un registro exhaustivo y minucioso en todo el espacio en busca de pruebas.

El abogado del investigado, Juan José Moreno, tras decretarse el ingreso en prisión de su cliente, dijo que el auto judicial está basado principalmente "en las contradicciones en las que él entra cuando contó el relato de los hechos y horas" y en el hallazgo a la entrada de la casa de la pareja de un palo en el que, al parecer, había incrustado un pelo, que se ha demostrado que es de Dana, por lo que, "según las diligencias, podría tratarse del arma homicida".

No obstante, mostró su sorpresa porque "incluso los servicios de criminalística de la Guardia Civil advierten de que no se ha fotografiado ese pelo y a ellos nos les llega junto con el palo ni incrustado en el palo", por lo que, a su juicio, no es posible saber si ese pelo estaba, efectivamente, donde se dice que estaba.

"Hablan de un golpe, pero cuerpo no hay. Lo determinan así precisamente por ese pelo que aparece en el palo. El pelo sí se ha constatado que es de ella, pero la sangre no", ha indicado el letrado, quien ha apuntado que lo sucedido "pudo ocurrir de otra manera, pero de esa forma no".

Así, expresó sus "dudas" respecto a las diligencias practicadas en la investigación y consideró que las actuaciones contienen "miles de detalles que no cuadran" y que no existe "ni un solo indicio directo" que pruebe que su defendido sea al autor de la muerte de la joven.

Paralelamente a la investigación del caso, la Guardia Civil mantiene la búsqueda de la mujer por distintas ubicaciones de la comarca de la Axarquía, donde los agentes llevan buscando a la mujer de manera infructuosa desde su desaparición. Así, desde mediados de septiembre la búsqueda se realiza en unas zonas más específicas y por agentes especializados.