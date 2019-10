La hermana de Lucía Garrido confía en el recurso tras la absolución de acusados por el jurado: "No me siento derrotada"

Actualizado 01/10/2019 15:14:59 CET

MÁLAGA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

"No me siento derrotada para nada, nos queda el recurso". Así se ha pronunciado este martes la hermana de Lucía Garrido, mujer hallada muerta en 2008 en la finca en la que residía en la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre, después de que un jurado popular declarase la pasada semana no culpables a los cuatro acusados por el crimen, entre ellos la expareja de la víctima.

En rueda de prensa, junto al portavoz de la Asociación Unificada de la Guardias Civiles en Málaga, Ignacio Carrasco, la familia ha anunciado que recurrirán la sentencia absolutoria. Rosa Garrido ha asegurado que para ella ha sido "el juicio del asco" y ha considerado que no era un procedimiento para un jurado popular por la complicación del caso, por lo que "no ha estado a la altura".

"Todos opinamos que este juicio ha sido un tongazo, me lo dice así la gente. Juzguen ustedes", ha indicado la hermana de la víctima, quien ha pedido a la "señora justicia" que "se quite la venda de los ojos", considerando que en su opinión el caso "tendría que salir de España" para resolverse y lamentando que "es muy barato matar en este país".

Ha dicho que la resolución de este caso "va a ser espejo de lo que está sucediendo en la sociedad. El juicio también va para todas las mujeres que han muerto a manos de sus depredadores" y se ha referido a la expareja de su hermana, apuntando que en los once años desde el crimen ha tenido "tiempo para estudiar hasta el perfil de un psicópata y tiene muchos rasgos". También ha arremetido contra uno de los letrados defensores por sus palabras "humillando" a su hermana; "una persona que no se puede defender".

Rosa Garrido ha indicado que sus esperanzas en el resultado del juicio "se fueron por el desagüe" cuando se analizaron las pruebas de ADN: "Guardia civil contradiciendo a guardia civil"; aunque ha asegurado que sigue confiando en Asuntos Internos, unidad que llevó la segunda investigación del caso, "y que ahora son los que tienen que defenderse de toda la difamación que se le ha hecho".

INFORMES

Al respecto, el portavoz provincial de la AUGC se ha referido a las dudas que surgieron por los informes de ADN, que hicieron a los jurados dar más fiabilidad al que dio negativo en 2008 y no al segundo que dio coincidencia con el acusado como presunto autor material y se ha preguntado qué ha pasado con el estudio de muestras de ADN en las que se basa ese segundo informe, que "no ha aparecido", ha dicho Carrasco, mientras que un miembro de la AUGC Rafael Castro, que ha participado en la rueda de prensa sí ha dicho que para él "sí existe".

Para Carrasco, "o el Servicio de Asuntos Internos y dos miembros del laboratorio han fabricado una prueba, lo cual es muy grave, o se ha hecho desaparecer en las mismas entrañas de la Guardia Civil el documento que es el informe del segundo análisis que dio positivo", al tiempo que ha apuntado que "actualmente este documento ha desaparecido" y que "el fiscal ha abierto diligencias sobre este tema y espero que llegue hasta sus últimas consecuencias".

Ha aludido a "irregularidades" a lo largo de toda la causa, a "pérdida de pruebas", a que se han producido otras cuatro muertes supuestamente relacionadas con el asesinato de Lucía y a testigos que "cambiaron su declaración". "Lo que aquí ha ocurrido ha sido plomo, plata y corrupción policial", ha manifestado Carrasco, quien ha lamentado que se "han puesto en duda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

"Si algo se ha probado en este juicio es la corrupción policial que ha acompañado a todo este procedimiento", ha insistido Carrasco, quien ha asegurado que la familia de Lucía Garrido está dispuesta a llegar hasta el final del procedimiento.