Julio Fraga moldea la historia de amor, falta de libertad y fundamentalismo de 'Múltiple'

Publicado 08/05/2019 17:12:43 CET

MÁLAGA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Julio Fraga está en plena cocción de la historia de amor, falta de libertades y fundamentalismo contenida en 'Múltiple', la nueva apuesta de Factoría Echegaray. La obra se estrena en el Teatro Echegaray de la capital malagueña el próximo martes 21 de mayo, pero este miércoles ha mostrado sus entretelas a los medios de comunicación en un ensayo abierto.

La escritora y periodista malagueña Marga Dorao debuta como dramaturga con este texto, una trama en la que la poligamia, las admoniciones de la religión y la opresión de la comunidad se contraponen a la voluntad, la independencia y el enamoramiento, según ha explicado Factoría Echegaray en una nota de prensa.

María Agudo encarna a 'Alma', una mujer profundamente enamorada de su marido, 'Jacob', a quien da vida Antonio Navarro. 'Jacob' ha desposado también a 'Bárbara', una mujer más joven, aparentemente inocente pero tremendamente ambiciosa interpretada por Carmen Vega. Entre ellos y como polos antagónicos se sitúan el agresivo y cascarrabias patriarca 'Zacarías', encarnado por Miguel Zurita, y la hermana de 'Bárbara', 'Audrey', a quien insufla vida Encarni Migueles.

'Múltiple' es según Marga Dorao una obra que advierte de "los peligros que nacen de los fundamentalismos, de la supresión de la libertad y de las relaciones que no sólo no nos ayudan a crecer, sino que nos anulan".

El texto es una más que pertinente proclama contra la asfixia y la dominación escrita en unos tiempos convulsos, "un alegato a la liberación por encima del amor" en palabras de Julio Fraga, que ha tomado como referentes para el montaje los dramas al estilo Chéjov, Bergman o Tennessee Williams.

El director onubense ensaya estos días en la tercera planta del Teatro Cervantes esta "historia actual aunque atemporal, particular pero universal, clásica y al tiempo vanguardista, simple y recóndita", una trama con cimientos de tragedia griega, forma del teatro contemporáneo americano y mimbres de Bergman, Brecht, Lorca o Shakespeare.

Mario Copete ilumina la escena y Juanlu Gutiérrez pone la banda sonora de 'Múltiple', cuya escenografía está también concebida por Fraga. El resultado se podrá paladear en el Teatro Echegaray entre el 21 de mayo y el 2 de junio, de martes a domingo. Las entradas para las doce funciones de la obra están a la venta en los puntos oficiales de los teatros municipales de Málaga (15 euros precio único, 2X1 entradas en los pases de martes a jueves).

SINOPSIS

En el contexto de una familia poligínica (aquella en la que un varón tiene dos o más esposas al mismo tiempo), Alma es la primera mujer de Jacob. Después de tres años intentando concebir le anuncian que no puede tener hijos. Su marido desposa pues a otra mujer mucho más joven que ella.

Alma, que proviene de un entorno no religioso, tendrá que aprender a vivir como madre de siete hijos que no son suyos, compartiendo a un esposo del que está perdidamente enamorada y como parte fundamental de una comunidad a la que, en el fondo, sabe que no pertenece.