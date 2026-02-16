Junta asegura que no le consta ningún caso de acoso a la menor que se ha suicidado en Benalmádena (Málaga)

1060506.1.260.149.20260216141145 Archivo - La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, en una imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

La consejera señala que se investiga si el suceso tiene algo que ver con el sistema educativo

EL EJIDO (ALMERÍA), 16 (EUROPA PRESS)

La consejera de Desarrollo Educativo, María del Carmen Castillo, ha asegurado que "no le consta" ningún caso de acoso relacionado con Ángela, la menor de 14 años que se ha suicidado este pasado fin de semana en la ciudad malagueña de Benalmádena, si bien el centro escolar en el que estudiaba, el IES Benalmádena, "tiene abiertos otros protocolos en relación con otros alumnos, tanto de acoso como de conducta autolítica, pero no nos consta ahora mismo en el caso de Ángela".

En este sentido se ha pronunciado Castillo este lunes en El Ejido (Almería) cuando ha sido preguntada por los periodistas en torno a este suceso, por el cual ha expresado sus condolencias a la familia.

"Lo que quiero en primer lugar es dar a mis condolencias, como no podía ser de otra manera, en mi nombre y de toda la comunidad educativa de Andalucía, a la familia de Ángela, a sus padres, porque perder a un hijo es lo peor que nos puede pasar y entiendo el momento de dolor que están pasando", ha expresado la consejera.

En cuanto a las causas, la consejera ha dicho que desde su consejería se está trabajando "en averiguar si tienen algo que ver con el sistema educativo"; y ha señalado que el IES Benalmádena, donde la joven estaba escolarizada, cursando tercero de la ESO, "es un centro que normalmente trabaja bien con el alumnado".

Sobre este centro también ha puntualizado que "tiene abiertos protocolos de conducta autolítica, tiene abiertos protocolos de acoso", a lo que ha añadido que "creemos que no en el caso de Ángela, pero vamos a hacer todo lo posible por averiguar qué ha pasado y estamos también a la espera de la información que nos den las fuerzas de cuerpos de seguridad, que son las que investigan en estos casos".

Cuestionada por los periodistas por la constancia de que hubiera algún protocolo abierto en torno a la joven, ha dicho: "En estos momentos a mí no me consta en relación con esta chica concreta. Sí nos consta que el centro tiene abiertos otros protocolos en relación con otros alumnos, tanto de acoso como de conducta autolítica, pero no nos consta ahora mismo en el caso de Ángela".