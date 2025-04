Junta critica que el Gobierno "nos da la espalda nuevamente" en la bonificación de la autopista Costa del Sol

MÁLAGA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha recordado que la Junta de Andalucía siempre ha instado al Ejecutivo central a que "se tomaran medidas a corto plazo" en materia de movilidad, en concreto con la bonificación del peaje en la autopista de la Costa del Sol. "Y el Gobierno de Pedro Sánchez nos da la espalda nuevamente a los andaluces y en este caso a los malagueños", ha lamentado.

Cuestionada por el aumento del precio de los peajes en las autopistas de la Costa del Sol y las Pedrizas debido al inicio de temporada alta, Díaz ha recordado que desde la Junta de Andalucía han sido "siempre bastante contundentes con el tema de los peajes en la Costa del Sol" y ahora el problema en la carretera A-397 de Ronda a San Pedro de Alcántara, en Marbella, que permanece cortada, "también nos ha hecho solicitar esa bonificación".

"No hay derecho, no hay derecho que las personas que viven en la Costa del Sol, que las personas que se mueven, estudiantes, trabajadores, una serie de personas que habitualmente son usuarias de ese peaje, no tengan las bonificaciones que desde el Gobierno de la Junta de Andalucía estamos reclamando", ha dicho.

"¿Por qué? Porque tenemos un problema de movilidad en la Costa del Sol", ha asegurado la consejera, que ha visitado este viernes las obras de prolongación del metro al hospital, junto a la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España.

En este punto, ha recordado que se están celebrando reuniones de las mesas técnicas entre administraciones para avanzar en el tren litoral "pero no es suficiente". "Siempre hemos pedido que se tomaran medidas a corto plazo y una de esas medidas a corto plazo era la bonificación del peaje en la autopista de la Costa del Sol", ha apostillado.

"No puede ser que lo que sí hace en determinadas comunidades autónomas, en otras comunidades autónomas, ayer conocíamos la bonificación del peaje en una autopista de Galicia, no ocurra en las autopistas andaluzas y concretamente en esta autopista de la Costa del Sol", ha señalado la consejera.

Por esto, ha vuelto a reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez "que mire a Andalucía, que mire a Málaga y que de una vez por todas dé solución a algo que le estamos reclamando, no desde la Junta de Andalucía, sino desde ayuntamientos, diputación y por supuesto sociedad civil malagueña".

Preguntada por la aprobación del impacto ambiental en la red Bobadilla-Antequera, la consejera ha asegurado que "siempre decimos que necesitamos agilidad y es una noticia positiva que ese impacto ambiental haya salido adelante", pero ha considerado que "no podemos olvidarnos de Andalucía, no podemos olvidarnos del ferrocarril, del corredor mediterráneo, del resto de corredores, de las Cercanías, de la Alta Velocidad".

"No puede ser Andalucía la gran olvidada del Gobierno de Pedro Sánchez", ha lamentado Díaz, quien ha manifestado que siempre que tiene oportunidad de estar con el presidente de Adif "intento trasladarle la preocupación que tenemos en Andalucía por mejorar la conexión ferroviaria y creo que debe seguir siendo esta una reclamación de todos los andaluces".

Por eso, ha insistido en que "todos los pasos que vayamos dando en firme y que vayan avanzando para mejorar esa conectividad ferroviaria, bienvenido sea. Pero como digo, hay que poner e impulsar de una vez por todas todos los corredores y todas esas conexiones".

También ha sido preguntada por las obras para reabrir la A-397 y ha recordado que ya hace una semana se informó que se habían incorporado refuerzos para estabilizar el talud, "que es lo principal y lo urgente ahora mismo", porque, ha incidido, "hay que dar seguridad a esa carretera para poder iniciar los trabajos y para poder reparar el tablero y el viaducto".

"Estamos trabajando siete días a la semana y hemos incorporado a más personal. Y eso significa que el compromiso de la Junta de Andalucía y el compromiso de la consejería es intentar avanzar y acortar lo que podamos esos plazos que dimos en un primer momento. Nuestro objetivo es ese, pero tenemos que ir avanzando y en cuanto tengamos más información la vamos a trasladar no solo a los alcaldes y a los empresarios de la Serranía de Ronda, sino a toda la sociedad", ha manifestado.

Ha agradecido a la delegada del Gobierno andaluz en Málaga y a la delegada territorial de Fomento "ese continuo cuidado que están teniendo con la información que les trasladamos a todos y a cada uno de los alcaldes de la Serranía. Están haciendo un trabajo excepcional" y ha señalado que cuando haya un diagnóstico final "lo trasladaremos para ver si es posible, que es el objetivo, acortar plazos".