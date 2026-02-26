Junta critica el "maltrato" por "desconexión" ferroviaria en Málaga y dice al subdelegado que pida perdón al sector

Imágenes de los trabajos que se están llevando a cabo en la vía de Alta Velocidad que une Málaga con Madrid, tras la caída de un muro de contención. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha instado al subdelegado del Gobierno, Javier Salas, a que pida perdón al sector turístico por decir que las cifras de caída económica por el problema en la conexión con Madrid son "de barra de bar", lo que ha considerado "una falta de respeto y una frivolidad"; mientras que la consejera de Economía y portavoz de la Junta andaluza, Carolina España, ha criticado "el maltrato absoluto y total a nuestra tierra".

Así se han pronunciado ambos consejeros, junto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, al ser preguntados por los periodistas por los problemas en la conexión directa a través de alta velocidad con Madrid y las posibles medidas que puede tomar el Gobierno central.

"Efectivamente debe irse a la barra de un bar y preguntarle al camarero y al restaurador cuánto le está costando la broma de que tengamos unas conexiones ferroviarias que son paupérrimas, propias de un país tercermundista", ha asegurado Bernal en referencia al subdelegado.

Según ha señalado, "que se despache el subdelegado del Gobierno diciendo que esas previsiones se han gestionado en la barra de un bar me parece una falta de respeto y una frivolidad que no se compadece con la situación de penuria que tenemos ahora mismo desde el punto de vista económico y sobre todo el daño tan elevado reputacional a la marca Málaga, a la marca Andalucía como consecuencia de esta falta de diligencia".

Ha considerado que "solo se le ocurre a un miembro del Gobierno del señor Sánchez y de la señora Montero hacer ese tipo de valoraciones", ha dicho Bernal, quien ha insistido en que debería pedir perdón, "no a nosotros, que ya lo conocemos y nos batimos el cobre con ellos todos los días; sino al sector".

Bernal ha explicado que han tenido contactos con algunas compañías aéreas que pudieron elevar la frecuencia y también el número de conexiones con el aeropuerto de Málaga "para poder paliar en alguna porción muy pequeña esa desconexión" y ha señalado que el tráfico ferroviario con Madrid aporta unas 30.000 personas diarias en ida y vuelta; es decir, "son 15.000 las que llegan diariamente a Málaga y no todos son turistas, pero pensamos que pueden ser en torno al 50%".

"Las medio medidas que ha tomado el Gobierno para vendernos esa reconexión que no existe y no es tal, solamente se utiliza en términos de mucha urgencia; es decir, las personas que tienen que venir por trabajo; pero el turista ya ha decidido que no va a venir, y esa cifra no la inventamos nosotros. Está ahí en las previsiones que hostelería, hotelería, vivienda turística están poniendo sobre la mesa".

El consejero ha considerado que "todo esto es muy llamativo y que a lo mejor, debiéramos a lo mejor tener un tono de la denuncia un poquito más abajo" porque, ha apuntado, "al final estamos también de alguna forma contaminando la decisión de personas que tienen que venir aquí, pero es que no tienen billete, es que no tienen forma de llegar".

"No es que nosotros estemos haciendo con esta denuncia un flaco favor al turismo, es que no tienen forma de llegar a Málaga", ha incidido el consejero de Turismo, quien ha apuntado que algunas compañías aéreas, como Iberia, "toparon los precios de los billetes para que, a pesar del incremento de la demanda, no hubiera un incremento de los precios".

Pero, ha asegurado, que "las actuaciones del Gobierno de España se perciben como inexistentes". "Es un flaco favor el que están haciendo a la principal economía que tenemos en Andalucía", ha manifestado al respecto.

Por su parte, la consejera de Economía ha asegurado que es "un clamor que Málaga no puede seguir así". "Málaga no puede seguir desconectada del resto de España", ha dicho, al tiempo que ha considerado "absolutamente lamentable y un maltrato lo que se está produciendo, lo que se ha hecho con Andalucía, pero ahora se mantiene con Málaga; es un maltrato total y absoluto a nuestra tierra".

Ha recordado que hace una semana en rueda de prensa con los empresarios solicitaron que hubiese "certidumbre en cuanto a la puesta en marcha del AVE, la conexión de Andalucía con Madrid, y desde Sevilla, también desde Málaga" y ha señalado que una de las opciones que pusieron sobre la mesa era "la posibilidad de que se bonificaran los vuelos".

Así, ha explicado que "esas bonificaciones existían tanto en Canarias como en Baleares con motivo de la insularidad" y en Andalucía, ha apuntado, "como estaba desconectada, también podíamos exigir esas bonificaciones en los vuelos". "Inmediatamente, desde el Gobierno de España respondieron que ya se iba a abrir la conexión con Sevilla, "pero es verdad que Málaga se quedó desconectada", ha lamentado.

Por su parte, el alcalde ha esperado que la situación se resuelva "cuanto antes", porque, ha coincidido, "somos como una isla ahora mismo, como si estuviéramos separados un poco de la península"; al tiempo que ha dicho que "falta un poco de información por parte de quien la conoce". Así, ha asegurado que se ha notado en eventos, como el Foro Transfiere, la incidencia ferroviaria.

De la Torre ha asegurado que le consta que Adif "está haciendo los esfuerzos necesario para dejarlo bien" y ha insistido en "la máxima información para tener la seguridad de que recuperamos la normalidad en todos los sentidos, en el tema de la zona del desmonte y en el tema del túnel" de la vía ahora mismo aún afectada.