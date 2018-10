La Junta critica al PP por "enmarañar, engañar y mentir" a la ciudadanía con las inversiones del canon del agua

Publicado 03/10/2018 14:21:22 CET

MÁLAGA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha rechazado las críticas del PP en relación con las inversiones que se realizan con el canon del agua y ha acusado a los 'populares' de querer "enmarañar" con este asunto, además, de que les ha afeado que "engañan y mienten".

Fiscal, tras ser cuestionado por los periodistas por las críticas del PP en relación con el canon del agua y la inversión, ha insistido en que "la verdad es que comienza a darme vergüenza ajena las manifestaciones del PP que hace en relación con el canon del agua".

En este punto, ha vuelto a insistir en que "hemos dicho por activa, por pasiva y por todos los tiempos verbales que lo recaudado con cargo al canon del agua, que es un impuesto solidario que lo que se recauda en un municipio no se invierte necesariamente en esa localidad", recordando, además, que hay localidades, "la inmensa mayoría", que tienen "resuelta sus necesidades de depuración, cuyos ciudadanos seguimos pagando este canon, pero que se aplica en toda la comunidad".

Así, Fiscal ha asegurado que de los 583 millones de euros recaudados a 31 de diciembre de 2017 se han comprometido 513 millones; 320 ya se han ejecutado y 193 corresponden a créditos que se van a pagar "de manera más o menos inmediata puesto que son obras que están en ejecución y se van pagando conformen avanzan las obras".

"El PP, sin embargo, sigue empeñado en intentar confundir a la ciudadanía ante un tema tan delicado y tan importante como este", ha criticado, y ha tachado "de lamentable el que continúe mintiendo y engañando a la ciudadanía".

A juicio de Fiscal, "son cuestiones que no son discutibles; esos 320 millones de euros se han pagado y el resto no lo podemos pagar antes de que se terminen las obras, que, además, abarcan varios ejercicios presupuestarios". "No estamos hablando de una bicicleta que se compra y se paga sobre la marcha, estamos hablando de cuestiones muy serias que el PP está intentado enmarañar", ha explicado.

MÁLAGA

En relación con Málaga, el consejero andaluz de Medio Ambiente ha dicho que de los 57 núcleos urbanos de la provincia "43 cuentan con infraestructuras de depuración en funcionamiento, que han sido ejecutadas por la Junta y quedan 14, que están en construcción o aún no han comenzado a ejecutarse, pero los del Gobierno andaluz están haciéndose los estudios y planificación y otros no son competencia de la Junta".

Ha detallado, en este sentido, que sólo en esta legislatura se han contratado y ejecutado las agrupaciones de vertido y estaciones de depuración de Teba, Villanueva de Tapia, Villanueva del Trabuco, Cañete Real --que se inaugura este miércoles-- y están a punto de finalizar las obras del bajo Guadalhorce, Álora Pizarra y Coín, con una inversión de 16 millones; así como las obras de la Agrupación de Vertidos de Alhaurín el Grande y Cártama, por unos ocho millones de euros; además de que se están redactando diferentes infraestructuras, entre otros.

"Que se quiere seguir diciendo que el canon del agua lo recaudamos y no lo gastamos o lo hacemos en otra cosa, que se diga; pero que la gente sepa que están mintiendo", ha señalado, valorando "el esfuerzo enorme" del Gobierno andaluz.