Junta defiende un financiación por población y exige al Gobierno dejar de pagar ya "la fiesta al independentismo"

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España - Francisco J. Olmo - Europa Press

MÁLAGA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha expresado este martes el rechazo de la Junta a un nuevo sistema de financiación autonómica basado en el principio de "ordinalidad" y ha reclamado que el criterio de reparto sea el de población. Ha demandado al Ejecutivo nacional que deje de pagar ya "la fiesta al independentismo" catalán.

En declaraciones a los medios de comunicación en Málaga, Carolina España ha manifestado que una financiación autonómica, "negociada con el independentismo catalán" y basada en la ordinalidad, es un "nuevo agravio" de la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, "contra Andalucía".

Ese principio de ordinalidad, según ha señalado, "quiere decir que las comunidades más ricas van a tener más recursos en detrimento de las comunidades menos ricas, como es el caso de Andalucía" y ha añadido que parece que Montero y el PSOE-A sufren de "amnesia" porque el documento que aprobó el Parlamento andaluz sobre financiación autonómica .

"rechazaba ese principio de ordinalidad".

Así lo reconocía, según ha añadido España, la propia Montero cuando era consejera andaluza de Hacienda con Susana Díaz de presidenta de la Junta.

Sin embargo, según ha añadido, Montero ahora "se vende a Cataluña antes que trabajar y entregarse a Andalucía". España ha querido dejar claro que la Junta rechaza ese principio de ordinalidad, que es "contrario al principio de solidaridad que está recogido en la Constitución".

Ha defendido un sistema de financiación basado en la población, con el que Andalucía saldría "ganando porque es la comunidad más poblada" de España. "También hemos aceptando el criterio de población ajustada con determinados matices, porque entendemos que es la media y podríamos ir en esa línea", ha añadido.

De otro lado, en lo que se refiere a la inversión del Gobierno en los puertos españoles, la consejera andaluza ha vuelto a denunciar un "privilegio" al independentismo catalán, por cuanto el puerto de Barcelona "va a recibir prácticamente la misma o más inversión que todos los puertos de Andalucía juntos".

"La señora Montero es la más independentista que existe y los andaluces estamos cansados y no vamos a pagar la fiesta del independentismo", ha sentenciado Carolina España.