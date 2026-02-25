La Junta defiende el recuerdo a García Caparrós y "no entra" en la negativa de Interior a que sea víctima de terrorismo

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. A 25 de febrero de 2026, en Sevilla, (Andalucía, España).Rueda de prensa tr - María José López - Europa Press

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha defendido este miércoles que por parte de la Junta de Andalucía "siempre" se ha trabajado para que "se conozca la verdad" sobre la muerte de Manuel José García Caparrós y "para recordarlo como se merece", si bien ha dicho que "no entra" en la negativa del Gobierno de España a que sea considerado como víctima del terrorismo.

La portavoz de la Junta se ha pronunciado sobre esta cuestión en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, y en respuesta a preguntas de los periodistas después de que haya trascendido que el Ministerio del Interior ha denegado la condición de víctima del terrorismo a Manuel José García Caparrós al considerar que no tiene encaje en la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral de Víctimas del Terrorismo.

En relación a este asunto, Carolina España ha recordado que García Caparrós --muerto de un disparo de la Policía cuando participaba en la manifestación por la autonomía andaluza que se celebró en Málaga el 4 de diciembre de 1977-- fue distinguido con el título de Hijo Predilecto de Andalucía a título póstumo, y "aquí siempre hemos trabajado para que se conozca la verdad y para recordarlo como se merece".

La consejera ha subrayado que ha sido "el Gobierno de España el que ha rechazado declarar a García Caparrós como víctima del terrorismo", y ha apostillado que desde el Ejecutivo andaluz "ahí no entramos".

Finalmente, la portavoz de la Junta ha defendido que desde el Gobierno andaluz "siempre hemos tenido presente a García Caparrós".