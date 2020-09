Junta defiende su “transparencia absoluta” y niega transmisión comunitaria en la Costa del Sol de Málaga

SEVILLA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha pedido este miércoles a PSOE-A y Adelante Andalucía ante el Pleno del Parlamento que dejen de "meter miedo" a la población sobre la situación del coronavirus en la comunidad y ha querido dejar claro que ni en la provincia de Málaga ni en su distrito sanitario de la Costa del Sol existe en este momento "transmisión comunitaria", sino que hay "contagios comunitarios". Ha defendido su "transparencia absoluta" a la hora de informar sobre la situación.

Durante su intervención ante el Pleno del Parlamento, Aguirre se ha referido, tras las exigencias de explicaciones de PSOE-A y Adelante Andalucía, a la situación de los contagios en la Costa del Sol de Málaga tras las informaciones que han salido en las últimas horas. Ha indicado que en todo el mundo, existe lo que se llama "contagios comunitarios", que es la situación en la que no se puede llegar al "punto primario, es decir, al brote".

Ha indicado que mientras mayor es el número de PCR positivas por provincias, mayor es el número de contagios comunitarios. Ha explicado que, en cambio, la transmisión comunitaria es cuando ya no hay posibilidad de hacer ningún tipo de rastreo y si la hubiera, sencillamente, "ya no harían falta los rastreadores" y la Junta, de manera inmediata, hubiera tomado las medidas oportunas sobre el aislamiento de determinadas zonas.

Ha expuesto que el distrito de la Costa del Sol tiene actualmente

1.030 contagios, lo que supone un incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes de 202 casos, por debajo de la media de España, que son 236 casos. Ha agregado que los casos totales en la provincia de Málaga son 3.025 cotagios, lo que es una incidencia acumulada de incidencia de 182 casos.

"No me hablen de trasmisión comunitaria, porque gracias a Dios y al trabajo ingente de todos los profesionales de atención primrias, no tenemos transmisión comunitaria, sino contagios comunitarios", según ha dicho a PSOE-A y Adelante, pidiéndoles que se dejen de "pamplinas" y de "meter miedo".

Ha expuesto que Andalucía es la tercera comunidad con menos incidencia acumulada en los últimos 14 días de casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes, con un nivel de 129,13 casos frente a los 236,03 de la media nacional, según los datos del Ministerio de Sanidad.

Durante su intervención, ha detallado las medidas encaminadas a dar solución a la situación actual de congestión en determinados centros de atención primaria: "Nuestro objetivo es eliminar la demora en la demanda telefónica, mejorar la gestión de la agenda en la modalidad telefónica y perfeccionar el modelo presencial".

Para la eliminación de la demora telefónica el titular de Salud y Familias ha señalado que se llevará a cabo un refuerzo con horas de atención continuada de médicos y enfermeras fuera de su horario ordinario y la contratación de un centro de llamadas adicional que contará con 30 agentes en modalidad de teletrabajo para apoyo a rastreadores. A esto se suma el incremento desde el pasado lunes de 5.325 horas mensuales de los operadores de Salud Responde.

En el caso de la mejora de la gestión de agenda, la Consejería propone reducir el tiempo de espera en la concertación de la cita. "Actualmente la proporción frente a la presencial debe ser 60%/40% evaluando dicha proporción en función de la presión epidemiológica y para ello estableceremos las medidas necesarias para que las agendas puedan tener acceso desde Salud Responde", ha puntualizado Aguirre, que ha añadido que "el objetivo final en esta modalidad de atención es pasar de la conversación telefónica a la videollamada para lo que será necesario una importante inversión y transformación del modelo de Atención Primaria".

En su comparecencia, Aguirre también ha hecho mención a las medidas que ya se han adoptado para aliviar la carga de trabajo de los centros de salud. En esta línea ha recordado que "se ha reforzado el sistema con un centenar de profesionales para el rastreo de contactos y seguimiento proactivo y se han puesto en funcionamiento dos nuevos call centers de rastreo de contactos para los que se han contratado 20 profesionales".

Jesús Aguirre también ha expuesto en materia de detección que "se potenciarán más los Auto-covid para la toma de muestras masivas". A esto se suma la adquisición de un millón de test rápidos de antígenos "lo que evitará la realización de una PCR en caso de obtener un resultado positivo dado que su fiabilidad ronda el 100% en los tres primeros días del inicio de los síntomas y el 90% a partir del cuarto", ha añadido. Estos test se usarán principalmente, a partir de la próxima semana, en Atención Primaria y Urgencias, así como en residencias sociosanitarias y en profesionales sanitarios.

Por otro lado, se ha procedido a adelantar en algunos centros la atención de tarde una semana antes de lo previsto y se implementará de forma progresiva, de acuerdo con los profesionales implicados, las consultas de primera valoración y reorientación de la demanda.

PSOE-A ALERTA DEL "RETROCESO" DE ANDALUCÍA EN LA PANDEMIA

En el turno de los grupos, el diputado del PSOE-A Carmelo Gómez ha alertado del "retroceso muy importante" que sufre Andalucía en lo que respecta a la incidencia de la pandemia en la comunidad autónoma, y en ese sentido ha puesto de relieve que, desde el pasado 1 de agosto, "112 personas han fallecido y 1.333 han necesitado hospitalización" en la región como consecuencia del coronavirus, así como que "Andalucía ya es la tercera comunidad en número de contagios de forma global".

"No era ésta la situación" que se daba "en pleno confinamiento o al inicio de la pandemia", según ha remarcado el socialista, quien ha acusado al consejero de haber "mentido" en relación a la situación de las residencias de mayores, que han concentrado hasta ahora "un tercio" de las muertes registradas en Andalucía desde el inicio de la pandemia, según ha subrayado antes de pedir a Aguirre que se deje de "autobombo" a la hora de defender la gestión de la Junta en esta crisis.

La portavoz del Grupo Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, ha manifestado que se ha quedado "perpleja" de que el consejero, en su intervención inicial, no se haya referido en ningún momento a la evolución de la pandemia en el distrito sanitario de la Costa del Sol de Málaga, cuando desde el 24 de agosto sabía que había una "transmisión comunitaria". Ha considerado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, debería dar explicaciones sobre este asunto y ha acusado al Gobierno andaluz de afrontar esta segunda oleada de la pandemia en la comunidad con "absoluta irresponsabilidad y frivolidad".

El diputado de Vox Eugenio Moltó ha pedido explicaciones al consejero sobre si en la provincia de Málaga hay o no transmisión comunitaria del coronavirus, al hilo de las informaciones que han salido en la últimas horas, y también le ha preguntado que pasará cuándo llegue la época de gripe, dado que los síntomas son parecidos a los del coronavirus. Ha mostrado su preocupación por el "colapso" de la atención primaria, mientras los sanitarios están sobrecargados y extenuados.

Por su parte, la parlamentaria del PP-A Beatriz Jurado ha trasladado la "seguridad" de su grupo en que el Gobierno de Juanma Moreno, "el del diálogo y la moderación, el trabajo y el rigor", está poniendo "todo lo humanamente posible" en materia de sanidad, donde "no escatima en recursos". Ha criticado que desde la oposición se centren en "atacar" a la Junta "en vez de proponer".

El diputado de Ciudadanos Emiliano Pozuelo ha manifestado que Andalucía fue una de las comunidades que mejor gestionó la primera ola de la pandemia y también lo esta siendo ante segunda ola y ha considerado que hoy hay que poner todos los esfuerzos sobre la atención primaria, a la que ha cambiado la pandemia del coronavirus para una larga temporada.