La Junta destaca la participación ciudadana en las concentraciones: "La causa de Ceuta es la causa de Málaga"

La delegada del Gobierno Andaluz en Málaga, Patricia Navarro, en rueda de prensa. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MÁLAGA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno Andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha valorado este jueves las concentraciones de este miércoles por la situación que atraviesa la Ciudad Autónoma de Ceuta y ha afirmado que "la causa de Ceuta es la causa de Málaga y Andalucía" y que "defender, por tanto, sus intereses es defender los intereses de toda España".

En rueda de prensa, Navarro ha lamentado que esta situación "lleva la incertidumbre a muchas familias", lo que llevará a "miles de familias en Ceuta a no poder conciliar, no poder iniciar con la ilusión que nos vamos a hacer las familias aquí en Málaga y en toda Andalucía esta etapa escolar".

La delegada ha valorado las concentraciones de este miércoles como "un día para el recuerdo" donde "cientos de miles de malagueños salimos a la calle", al tiempo que ha mostrado su agradecimiento por el "esfuerzo que 83.000 ceutíes están haciendo para defender la bandera y las fronteras de 50 millones de españoles".

"La ciudad ceutí es frontera de nuestro país, pero también lo es de toda la Unión Europea", ha añadido para recordar que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ya ha elevado a Bruselas esta situación para que Ceuta esté en la agenda de las instituciones europeas.

Navarro ha agradecido a los asistentes a dichas concentraciones por "mostrar una vez más a Málaga, Andalucía y España, pero especialmente a esta ciudad" cómo "se vivió con emoción ese encuentro de malagueños que gritaron alto y claro que 'Ceuta no se vende, que Ceuta se defiende'".

"También quedó claro por los miles de malagueños anónimos que salieron a defender la causa ceutí que es una cuestión que trasciende a cualquier debate político, porque hablamos de seguridad, hablamos de nuestras fronteras y hablamos de la frontera sur de Europa", ha incidido.

Así, ha considerado que ante "la dimensión que ha ido adquiriendo esta situación, es necesario pedir responsabilidades al Gobierno de España para que esté a la altura, porque Ceuta necesita recuperar la normalidad cuanto antes".