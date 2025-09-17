Junta dice que el clima y el lugar del incendio en Parauta (Málaga) no son favorables pero confía en efectivos de Infoca

MÁLAGA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha asegurado que la climatología de la zona en la que se ha declarado el incendio en un paraje de la localidad malagueña de Parauta "no es la más favorable" ni tampoco la orografía; aunque ha instado a "confiar en la gran profesionalidad" de los efectivos del Plan Infoca y ha dicho que "no se escatimarán medios".

Cuestionada en rueda de prensa al respecto, Navarro ha indicado que los agentes del Infoca están actuando sobre el terreno desde la madrugada y ha precisado que la zona donde se ha iniciado el incendio "no tiene mucha vegetación, por tanto no tiene mucho combustible, pero sí tiene mucha pendiente y una orografía muy complicada, que es lo que en algún momento podría complicar".

También ha señalado que hay ciertos vientos de un componente "que puede afectar de manera con mucha más incidencia a esta zona", que espera que no aumente aunque "parece que pueden venir rachas de más de 30 kilómetros por hora a partir de las 13.00 horas", ha apuntado, además de que en la zona "ahora mismo los niveles de humedad no son los más adecuados".

"La climatología no es la más favorable, el lugar donde se ha declarado tampoco y por tanto nos queda confiar en la gran profesionalidad, la gran pericia de nuestros efectivos del Plan Infoca, de todos, también los operativos que colaboran con el Infoca y que no vaya a mayores", ha asegurado Navarro, quien ha incidido en que estarán "muy pendientes" y en que "en este incendio, como en cualquier otro, nos escatimamos en medios".