Junta dice estar pendiente de 62 familias de Manilva (Málaga) en riesgo de desahucio y espera informe de vulnerabilidad

Archivo - La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, en una imagen de archivo en el Parlamento andaluz. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha asegurado este jueves que el Gobierno andaluz "está pendiente de esas 62 familias de Manilva (Málaga)", que están en riesgo de desahucio, y ha apuntado que están a la espera de un informe de vulnerabilidad que tiene que elaborar el Ayuntamiento para "tomar las decisiones y las medidas" dentro de sus competencias.

Así ha respondido Díaz a la pregunta relativa a qué va a hacer la Junta por estas familias en relación con la venta de sus viviendas a un fondo de inversión, cuestión planteada por el parlamentario del grupo Por Andalucía José Manuel Gómez Jurado, quien ha señalado que este caso es "el mejor ejemplo de lo que es la especulación" y de que esta agrava "el problema principal de la vivienda".

Díaz ha asegurado que estamos hablando de "familias que viven en la incertidumbre de no saber si van a poder continuar en sus hogares". "Esta angustia es real y nosotros somos conscientes de ella", ha indicado, al tiempo que ha explicado que la Delegación Territorial de Málaga ha recibido la petición del Ayuntamiento de Manilva de "ayuda y complicidad en este asunto".

Así, ha explicado que desde la delegación territorial se ha hablado con el alcalde de Manilva "y estamos a la espera de un informe que se está elaborando por parte del Ayuntamiento de vulnerabilidad para poder reunirnos y para poder afrontar y dar posibles respuestas a esta familia".

Díaz ha explicado que ese informe de vulnerabilidad "lo tiene que elaborar el Ayuntamiento" y una vez se reciba, ha dicho, se tomarán "las decisiones y las medidas que dentro de nuestra competencia tenga esta consejería y que tenga también la Junta de Andalucía en cualquier otra consejería podamos ofrecer".

La consejera de Fomento ha recordado que se trata "de un procedimiento judicial derivado de una ejecución y ninguna administración, incluida la Junta de Andalucía, puede alterar por sí mismo una resolución de los tribunales".

No obstante, ha incidido en que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha "en todo momento una serie de medidas, como, por ejemplo, las ayudas al alquiler, programas de emergencia habitacional y recursos destinados a evitar que la dificultad económica termine convirtiéndose en pérdida de una vivienda"; unas líneas de ayuda que, ha dicho, "permiten cubrir rentas, fianzas o gastos iniciales de acceso a una alternativa habitacional".

También ha señalado la coordinación "constante" con los servicios sociales tanto municipales como de la Junta de Andalucía "para dar la mejor respuesta posible". "No le quepa la menor duda que este Gobierno responde, que este Gobierno no cierra los ojos ante determinadas circunstancias y que este Gobierno está pendiente de esas 62 familias de Manilva", ha concluido.

Por su parte, el parlamentario de Por Andalucía ha lamentado que "llegan ustedes tarde con lo del informe de vulnerabilidad" y ha considerado que en Andalucía "es más fácil comprarse un bloque entero que comprar una vivienda", ya que, ha señalado, el fondo buitre se queda cada vivienda por 14.000 euros, mientras "pretende vendérsela a cada familia por 180.000 euros sin haberle cambiado ni un pomo a la puerta".

"Le dijimos que es tan sencillo prohibir la especulación, que además es un mandato constitucional y del Estatuto de Autonomía, como simplemente hacer un desarrollo constitucional, que era decir que si no modifica en ningún caso la vivienda que usted pretende vender porque la ha adquirido en propiedad, usted no puede venderla ni un euro más cara de la que la ha adquirido".

Gómez Jurado ha manifestado que "por no regular esa especulación ahora nos vemos en esta situación; 300 personas ahora mismo están en riesgo de ser desahuciadas y de no haber sido por el temporal ahora mismo estarían en la calle". "Llegan ustedes tarde a la regulación y a prohibir la especulación", ha reiterado.

Según ha recordado, su grupo le presentó una enmienda en la que describían "exactamente lo que había pasado en Manilva y lo que sigue pasando en muchos territorios de Andalucía". "Señora consejera, han sido ustedes irresponsables y ahora 300 familias corren un riesgo por su irresponsabilidad", ha concluido.