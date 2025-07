Junta dice que renuncia de Málaga al Mundial fue "dolorosa" pero "prudente" e incide en compromiso con un nuevo estadio

SEVILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha asegurado que la renuncia de Málaga a ser sede del Mundial de Fútbol 2030 "ha sido dolorosa", pero se ha tomado basada "en la prudencia", ya que, ha incidido, "se han estudiado absolutamente todas las posibilidades habidas y por haber para evitar que se pudiera producir un perjuicio" y poder seguir como sede, reiterando el compromiso de la Junta con un nuevo estadio para la ciudad.

Así ha respondido Del Pozo a la pregunta al respecto en comisión parlamentaria del diputado andaluz de Vox Antonio Sevilla, quien ha lamentado que las tres administraciones implicadas --Ayuntamiento, Diputación y Junta-- "han preferido rendirse antes que dar la batalla" y ha criticado la justificación del alcalde, Francisco de la Torre, sobre dañar la imagen de la ciudad "cuando lo que pone en riesgo ese prestigio precisamente es esa renuncia".

Del Pozo ha insistido en que "la Junta de Andalucía ha impulsado Málaga como sede del Mundial 2030 desde el primer momento", con la gestión de toda la información y la documentación, la firma del protocolo de intenciones para el impulso de la candidatura, así como del convenio de colaboración para realizar todas las actuaciones necesarias y con las previsiones presupuestarias hasta 2030.

La consejera ha dicho que "era una prioridad para la Junta de Andalucía tener dos sedes, la del estadio de La Cartuja y la de La Rosaleda en Málaga" y ha incidido en "la gran apuesta que hay en materia deportiva en la provincia de Málaga", con eventos deportivos "de altísimo nivel", como las finales de la Copa Davis y de la Billie Jean King Cup.

"Creemos que esa renuncia, aunque sea muy dolorosa, que lo es después de tantísimo trabajo y de tanta ilusión como se le ha puesto a este proyecto, se basa en la prudencia", ha asegurado Del Pozo, quien ha indicado que "a medida que se ha ido avanzando, y tengo que decir que ha sido un trabajo impresionante entre las tres administraciones, se han estudiado todas las posibilidades técnicas, absolutamente todas".

Pero, ha lamentado, "llegó un punto en que era imposible cumplir con los plazos exhaustivos que teníamos ya para el Mundial sin perjudicar en esta ocasión al Málaga", por lo que ha dicho respetar la decisión que se ha adoptado. "Ha habido un momento en el que había que tomar una decisión, porque no se podía afrontar la remodelación de La Rosaleda si el club no estaba a favor y podía causarle algún tipo de perjuicio", ha apostillado.

Según la consejera, "si nos ateníamos a los plazos que teníamos encima que eran complicadísimo, se podía causar un grave perjuicio al Málaga y por tanto, a mí me parece, y así es como lo han visto todas las administraciones, que es una decisión dentro de lo dolorosa que es, prudente".

Por su parte, Sevilla ha recordado que la formación ya cuestionó el pasado febrero sobre la posible exclusión de Málaga como sede del Mundial 2030, pero ha indicado que entonces "usted nos respondió muy tajante que Málaga no es candidata, Málaga ya es una de las sedes; nos hablaron incluso de declarar el Estadio de la Rosaleda como proyecto de interés autonómico para acelerar los trámites administrativos y de voluntad política, unidad institucional y de compromiso firme".

"No quiero pensar, consejera, que nos mintió conscientemente en febrero, pero lo que sí es evidente es que cinco meses después Málaga no va a estar en el Mundial. Y no porque la hayan excluido, sino porque simplemente el PP ha renunciado voluntariamente", ha criticado Sevilla.

El diputado ha destacado que a De la Torre "al menos le honra haber salido y dar explicaciones, porque otros, como el señor Juanma Moreno, siguen desaparecidos; aunque la foto electoral sí la aprovecharon" en campaña, cuando, en su opinión, el PP prometió "el oro y el moro y hoy lo que vemos es la campaña del fracaso, la campaña de la mentira y de la renuncia".

"Cuando tocaba cumplir, abandonan y por el camino dilapidan 500.000 euros de dinero público ya gastado, a otros 200.000 euros aún pendientes", ha afeado el parlamentario de Vox, quien se ha preguntado "¿Dónde está esa responsabilidad política? ¿Dónde está ese respeto a los malaguistas, a los contribuyentes y a la ciudad?".

NUEVO ESTADIO

El parlamentario de Vox ha asegurado, por otro lado, que ahora prometen una nueva Rosaleda, "pero ya nadie en Málaga cree esas palabras". "Los malagueños saben que solo intentan lavar esa imagen". "Simplemente nos queda decirle que Málaga merecía mucho más que esa huida cobarde y vergonzosa del PP", ha finalizado.

Al respecto, la consejera ha asegurado que "el compromiso es firme". "Las tres administraciones tenemos asumido el compromiso con un nuevo estadio para Málaga", ha asegurado, al tiempo que ha explicado que "ahora no tenemos los plazos tan agobiantes, tan estrictos que teníamos con el Mundial".

Por esto, Del Pozo ha aseverado que "podemos hacerlo de una manera más tranquila y estudiar con el Ayuntamiento todas las posibilidades posibles sin perjudicar al Málaga".