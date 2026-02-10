Junta, Diputación y Ayuntamiento se alían para reformar y ampliar el consultorio médico de Cuevas de San Marcos (Málaga)

La delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, informa del proyecto de reforma y ampliación del consultorio médico de Cuevas de San Marcos junto al presidente de la Diputación, Francisco Salado, y el alcalde del municipio, José María Molina.- DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos se han aliado para reformar y ampliar el consultorio médico de este municipio de la comarca nororiental.

Así lo han señalado la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, el presidente de la institución provincial, Francisco Salado y el alcalde de Cuevas de San Marcos, José María Molina, durante la presentación del proyecto, que ha sido redactado por los técnicos del servicio de Arquitectura y Planeamiento de la Diputación.

Además, el Consistorio ha cedido unos almacenes que van a permitir la ampliación del espacio y la Junta de Andalucía invertirá más de un millón de euros en unas obras que se licitarán próximamente. Además, hay contemplados más de 21.000 euros para la adquisición de nuevo mobiliario.

La delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro, ha señalado que se trata de un proyecto "muy demandado" por los vecinos y que "gracias a la cooperación institucional va a ver la luz", al tiempo que ha destacado que el compromiso con la sanidad malagueña abarca toda la provincia.

"Somos conscientes de que los municipios del interior deben tener garantizados unos servicios públicos de calidad; con ellos contribuimos no solo a mejorar la sanidad pública sino que también contribuimos a fijar la población al territorio y a evitar la despoblación en esas localidades", ha manifestado.

Navarro ha valorado que "la ampliación del consultorio de Cuevas de San Marcos se trata de un proyecto importante que refuerza todo el esfuerzo en inversiones sanitarias que estamos realizando en la comarca norte y en toda la provincia".

Asimismo, ha recordado que desde 2019 se han invertido unos 360 millones de euros para mejorar la red de infraestructuras y que los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 para Málaga destinan 91 millones de euros en inversiones, lo que supone 20 millones más que en 2025.

Por su parte, Francisco Salado ha afirmado que este es un buen ejemplo de colaboración institucional en beneficio del interés de los ciudadanos, al igual que el futuro gran hospital Virgen de la Esperanza de Málaga.

En cuanto al proyecto, el presidente de la Diputación ha señalado que "lo más dificultoso ha sido adaptarse al solar irregular y a las cotas de los viales que dan acceso al inmueble", que se encuentra en la avenida Pablo Picasso de Cuevas de San Marcos, y también se ha tenido que recomponer la zona ajardinada de la entrada.

Y el alcalde de Cuevas de San Marcos, José María Molina, ha agradecido la participación de la Junta de Andalucía y de la Diputación de Málaga para que este proyecto salga adelante y ha señalado que, dentro de sus prioridades para el municipio, destacan la mejora de las instalaciones deportivas y las sanitarias. "Este es sin duda otro motivo para que los vecinos se queden en Cuevas de San Marcos", ha expresado.

REFORMA Y AMPLIACIÓN

El edificio en cuestión data de los años 60. En su evaluación, los técnicos determinaron que se podía aprovechar, por lo que lo que se ha hecho es diseñar la reforma del actual consultorio y su ampliación, utilizando unos almacenes municipales que no tenían uso actualmente.

Con esta reforma se gana en nuevos espacios y comodidad, tanto para los usuarios como para los profesionales. Se duplicará la superficie actual, que es de 255 metros cuadrados, y que se va a ampliar con otros 230.

La zona de descanso y las habitaciones estarán en el mismo espacio (ahora están separadas), se sumarán dos consultas de enfermería (pasando de una a tres) y se habilitará una nueva consulta polivalente, que se sumará a las tres consultas médicas existentes, una de urgencias y una de pediatría/salud maternal.

INVERSIONES SANITARIAS EN LA PROVINCIA

Patricia Navarro ha destacado el esfuerzo del Gobierno andaluz en inversiones sanitarias, destacando que éstas se extienden por todo el territorio de la provincia, incluyendo a los municipios del interior y que cuentan con una menor población asistencial.

"Somos conscientes de que los municipios del interior deben tener garantizados unos servicios públicos de calidad; con ellos contribuimos no solo a mejorar la sanidad pública sino que también contribuimos a fijar la población al territorio y a evitar la despoblación en esas localidades", ha dicho la delegada del Gobierno andaluz.

Así, ha valorado que "la ampliación del consultorio de Cuevas de San Marcos se trata de un proyecto importante que refuerza todo el esfuerzo en inversiones sanitarias que estamos realizando en la comarca norte y en toda la provincia".

Navarro ha recordado que cuando en 2019, al llegar al Gobierno andaluz, "encontramos una sanidad malagueña bajo mínimos y para solucionar esa situación, desde aquel año llevamos invertidos unos 360 millones para mejorar la red de infraestructuras. Hoy en día, prácticamente no hay centro de salud o consultorio que no se haya modernizado o mejorado".

Esas inversiones continuarán este año, ya que los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 para Málaga destinan 91 millones de euros en inversiones, lo que supone 20 millones más que en 2025.

Patricia Navarro ha remarcado también que "Málaga cuenta hoy en día con un 20% más de profesionales que en 2018 y que en nuestra provincia la sanidad se va a ver reforzada con cerca de 1.000 nuevos profesionales (972). Esas contrataciones que ya se están haciendo y se extienden por todos los distritos sanitarios de la provincia y áreas hospitalarias".

En concreto, en el Área sanitaria Norte, de la que depende el centro de Cuevas de San Marcos, se van a contratar 43 profesionales sanitarios.

Navarro ha incidido también que se ha hecho "un esfuerzo importante en infraestructuras sanitarias en la comarca de Antequera, poniendo al día una red que había quedado desfasada por los anteriores gobiernos".

Como ejemplos ha destacado que "en la ciudad de Antequera creamos un punto de urgencias extrahospitalarias en el centro urbano de la ciudad y ahora está ya lista la adjudicación de obras para el centro de salud de Campillo Bajo de Antequera, tras 16 años de espera, con una inversión de 2,2 millones".

Igualmente, este año se van a destinar más de 1,5 millones de euros a obras de mejora e inversiones en nuevo equipamiento en el Hospital de Antequera.