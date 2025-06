Junta espera a primeros de 2026 licitar la obra de Convento de la Trinidad de Málaga y que presupuesto ronde 19 millones

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha estimado que a primeros de 2026 se liciten las obras del Convento de la Trinidad de Málaga y ha apuntado que "hasta que no esté el proyecto definitivo, no sabremos el detalle; pero el presupuesto estará en torno a unos 19 millones de euros". "La intervención va a hacer posible el uso de este antiguo convento como centro cultural, archivo provincial intermedio y dependencias administrativas", ha dicho.

Así ha respondido Del Pozo en comisión en respuesta al parlamentario andaluz del grupo Vox Antonio Sevilla, quien ha preguntado si va a rehabilitar "algún día" este inmueble, Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1980, "una joya patrimonial" y que permanece "en un estado de deterioro progresivo". "Consideramos que es inadmisible que un patrimonio de tal envergadura sea relegado al olvido por la desidia de las distintas administraciones", ha dicho.

Sevilla ha lamentado que "a pesar de los múltiples anuncios y proyectos presentados a lo largo de la última década, ninguno ha llegado a materializarse", incidiendo en que Vox también presentó en la Comisión de Vivienda del Ayuntamiento una iniciativa en la que "volvíamos a solicitar al equipo de gobierno el impulso al proyecto de rehabilitación del Convento de la Trinidad, pero el PP en el Ayuntamiento parece que no lo ve importante y votó en contra".

Por su parte, la consejera ha asegurado que "ahora ya no hablamos de anuncios y hablamos de una realidad", aunque ha coincidido con el parlamentario de Vox en que "es verdad que podemos decir que el Convento de la Trinidad, desde luego, no lo ha tenido fácil", ya que, ha señalado que "se han anunciado muchos proyectos, se han hecho muchos estudios, pero por distintas razones no se ha llegado a materializar".

"Yo no voy a hacer sangre con eso, pero incluso podríamos recordar la propuesta de construir un parque de los cuentos por 30 millones de euros que llegó incluso a anunciarse en los autobuses de Málaga o la ocurrencia de llevarse la Biblioteca Provincial cuando ya el ministerio había anunciado que tendría su sede en San Agustín o un centro de interpretación de arte rupestre, incluso el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico", ha recordado.

Ahora, Del Pozo ha recordado que la Junta ha adjudicado por más de 460.000 euros el proyecto básico y de ejecución de obra y ya está el proyecto básico informado favorablemente por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico a finales de marzo, apuntando que el adjudicatario "está trabajando en el proyecto de ejecución que recibiremos para su supervisión y tramitación antes de que acabe el año", tras lo que se licitarán las obras.

Ha incidido en que "el uso principal y más destacado va a ser el de espacio cultural polivalente para acoger exposiciones, actividades escénicas, musicales y literarias" y que, además, está prevista la construcción de un nuevo edificio, que va semienterrado, "precisamente aprovechando un desnivel", en el que se va a establecer el primer Archivo Provincial Intermedio de Andalucía.

Al respecto, la consejera ha explicado que la Ley de Archivos "recoge la necesidad de crear esa red de archivos intermedios y con esta edificación, aprovechando ese desnivel, irá el primer Archivo Intermedio de Andalucía". Además, la zona tendrá espacios abiertos y ajardinados, "que van a disfrutar muchísimo los vecinos".