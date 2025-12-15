Junta lamenta que el Gobierno de España no culmine la presentación de proyecto de desaladora para la Axarquía en Málaga

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco atiende a los medios de comunicación. - Francisco J. Olmo - Europa Press

MÁLAGA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Agua, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pachecho "no termine de culminar la presentación del proyecto" de la desaladora para la comarca malagueña de la Axarquía.

En este sentido se ha pronunciado durante una atención a los medios de comunicación con motivo de su visita a la sede central de la Organización de Productores especializada en la producción y comercialización de aguacate y mango, Trops, en Vélez-Málaga.

"En esta zona se está haciendo un esfuerzo importante no solo por construir nuevas infraestructuras hidráulicas sino también por implementar un modelo de buena gobernanza del agua a través de la creación de juntas centrales de usuarios", ha destacado el consejero antes de reunirse con los responsables de Trops.

Y a renglón seguido ha dicho que un asunto a tratar con esta OPFH es la desaladora de la Axarquía "y de cómo el Gobierno de España no termina de culminar la presentación de ese proyecto". "Me consta que están los usuarios ultimando la redacción del proyecto de cara a que se pueda licitar esa obra, que todos deseamos que pueda haberse culminada lo antes posible", ha añadido.

En este punto, Fernández-Pacheco ha puesto en valor la Junta está cumpliendo su parte que en lo que tiene que ver con las autorizaciones y concesiones de agua, y de la mano de los ayuntamientos "que han hecho un esfuerzo ejemplar" a la hora de constituir la Junta Central de Usuarios "y que todos los destinatarios finales del recurso se sienten en la misma mesa para ordenarlo de la mejor manera, para ser responsables en su uso y para garantizar la permanencia de cara al futuro".

Por otra parte, y cuestionado por los periodistas por si va a prosperar un proyecto de un operador privado para realizar una desaladora en esta misma comarca, el consejero ha querido dejar claras las competencias: "La Junta de Andalucía, puesto que estamos en las cuencas mediterráneas andaluzas, es la competente de otorgar la concesión de agua. Si no hay una concesión de agua no parece que tenga mucho sentido construir una desaladora. Y actualmente se ha constituido en la Axarquía una Junta Central de Usuarios que aglutina tanto a regantes como municipios y que están tramitando ellos la concesión del agua para la futura desaladora".

Y ha añadido: "Si mañana llegaran otros usuarios diferentes que solicitaran la concesión de agua para una segunda desaladora, nosotros desde la Junta de Andalucía la tramitaríamos con absoluta normalidad. No es la Junta la que decide si la desaladora se hace de una manera o de otra. Nosotros tramitamos la concesión".

Y a renglón seguido ha confirmado que en un primer momento hubo una iniciativa privada "que desde la Junta de Andalucía se vio con buenos ojos porque era la única que había encima de la mesa para poder tramitar esa concesión que finalizara en la construcción, mediante un modelo de colaboración público-privada, de una desaladora".

Ha añadido que fue a raíz de que el Gobierno de España asumiera el compromiso con la Generalitat de Catalunya de financiar y de construir a través de Acuamed dos desaladoras en esa comunidad, y en un momento el que no ostentaba su actual cargo de consejero del ramo, desde el Gobierno andaluz se instó a que en Andalucía sucediera lo mismo.

Y, a modo de resumen, ha señalado: "Ahora mismo el proyecto que hay encima de la mesa es el que están redactando los usuarios que entregarán a Acuamed para que Acuamed licite esa actuación que no financiará a Aquamed, sino que financiarán los usuarios, solo que Acuamed adelantará los recursos y ellos irán devolviendo con cargo a la explotación de la desaladora en tiempos que está por venir.

"Yo entiendo que la iniciativa privada, una vez que Acuamed dice que va a financiar la construcción de la desaladora, adelantando esos recursos a los usuarios finales, pues entiendo que la iniciativa privada ya no le interese. Dicho lo cual, si llega una iniciativa privada que presenta una solicitud con unos usuarios concretos que están dispuestos a comprar ese agua desalada una vez que esté construida, desde la Junta de Andalucía estaremos encantados de atenderlo", ha agregado.

MEJORA DE LA SITUACIÓN EN LA COMARCA

El consejero ha defendido que el escenario actual en la comarca de la Axarquía "nada tiene que ver con el que había hace unos años, y el futuro va a ser todavía mejor". Al respecto ha recordado que antaño la dependencia era exclusiva del embalse de La Viñuela: "A esa realidad sumamos hoy las aguas regeneradas que han supuesto salvar los cultivos, en muchísimos casos en la Axarquía".

"En el futuro tendremos la desaladora que podrá producir, si mal no recuerdo, hasta 20 hectómetros cúbicos de agua desalada. Por eso hace falta tramitar la concesión para saber quién va a quedarse ese agua y a qué recurso natural se va a renunciar en favor del agua desalada con el objetivo de que los pozos se recarguen, de que los acuíferos se recarguen y de que el agua para abastecimiento también, que está en La Viñuela, cada vez sea más", ha expuesto.