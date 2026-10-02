La Junta pide a Sánchez que convoque elecciones y "no maree más" con "cortinas de humo" como sus decretos sobre vivienda

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, atiende a los medios de comunicación en Ronda (Málaga) - GOGO LOBATO / EUROPA PRESS

RONDA (MÁLAGA), 2 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta tercera y consejera portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España (PP-A), ha emplazado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que convoque elecciones generales y "no maree más" a los españoles levantando "cortinas de humo" con iniciativas como, en su opinión, son los dos decretos leyes con medidas en materia de vivienda que aprobó el pasado martes el Consejo de Ministros, y que este viernes se someten a debate en el Congreso de los Diputados para su convalidación o derogación.

En una atención a medios durante una visita a Ronda (Málaga), la también consejera andaluza de Economía, Hacienda y Fondos Europeos se ha referido a dicho debate que se está celebrando este viernes en el Congreso para señalar que, en su opinión, parece "un acto más de propaganda electoral al que nos tiene acostumbrados ya Pedro Sánchez".

La consejera portavoz ha incidido en sostener que, "para solucionar el problema de la vivienda, hay que sacar la ideología y llegar a acuerdos", así como "hay que poner suelo a disposición para construir vivienda", como, según ha remarcado, están haciendo desde el Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno (PP-A).

Carolina España ha apostado también por bajar impuestos para reducir el coste de adquisición de viviendas, y ha apuntado que tiene la "sensación" de que el Gobierno, al estar haciéndolo "tan mal" con dichos decretos, está levantando "como una cortina de humo para que no se hable de otros problemas como Ceuta" o "la corrupción" que puede afectarle.

En esa línea, ha trasladado su sospecha de que Sánchez esté "buscando con el problema de la vivienda, que es difícil, complejo, serio", una "excusa para sacar rédito electoral, porque al final Pedro Sánchez ya nos tiene acostumbrados a eso, que todo paso que da es para sacar rédito electoral", ha añadido.

Frente a ello, la portavoz de la Junta ha emplazado al presidente del Gobierno a que "no maree más a los españoles, que abra las urnas, que llame a elecciones y que los ciudadanos españoles puedan votar". "España se merece un Gobierno decente, y antes o después lo tendrá", ha aseverado la consejera, que ha augurado que España contará tras dicha cita con las urnas con "un Gobierno serio, que sepa resolver los problemas".

En esa línea, se ha declarado "convencida" de que, cuando Sánchez "llame a las urnas" a los españoles, que espera que sea "cuanto antes", los ciudadanos "no se van a olvidar del Sánchez de la amnistía, de las vacaciones en La Mareta mientras estaban invadiendo nuestro país, de las ayudas a los amiguetes, de la SEPI o de las joyas de Zapatero".

"Por lo tanto, yo le pido al Gobierno que se dejen de levantar cortinas de humo, que levanten viviendas, y que si no saben o no pueden, que abran las urnas ya y que dejen paso", ha sentenciado Carolina España, que ha subrayado que "todo indica" que los decretos que se debaten este viernes "no van a conseguir ser aprobados" en el Congreso ante el rechazo a su convalidación que ha anunciado Junts, al igual que PP y Vox.

DECRETOS QUE NO APORTAN "SOLUCIONES"

Carolina España ha agregado que son unos decretos que "lo que han intentado es contentar a unos y a otros sin buscar realmente soluciones, que no hablan de construir nuevas viviendas, que lo único que hacen es desproteger a los pequeños propietarios, proteger a los 'okupas' y, en definitiva", que van a "hacer que las viviendas, que el mercado del alquiler se reduzca considerablemente como consecuencia de la inseguridad jurídica que van a crear entre los pequeños propietarios a la hora de poner en marcha o poner sus viviendas en alquiler en el mercado", ha avisado.

Frente a ello, la consejera ha querido reivindicar la política que en materia de vivienda desarrolla el Gobierno de Juanma Moreno con el "objetivo absolutamente prioritario" de "construir viviendas en Andalucía", según ha remarcado.

En esa línea, ha sostenido que, desde que el PP-A de Juanma Moreno llegó al Gobierno de la Junta, no han "parado de arrimar el hombro todas las consejerías para que se facilite el acceso a la vivienda", y al respecto ha destacado que la de Economía y Hacienda que ella misma dirige ha preparado "un paquete fiscal" que "ya lleva algunos años en vigor", y ha destacado que de cara al próximo año 2027 van a volver "a bajar los impuestos vinculados a la vivienda".

Así, ha valorado que el impuesto de transmisiones patrimoniales para las personas que compren una vivienda de segunda mano "bajará del 7% al 6,75%" en 2027, y en el Gobierno andaluz tienen "el compromiso de irlo bajando cada año hasta que llegue al 6%", al tiempo que ha destacado que hay "unos tipos reducidos, fundamentalmente al 3,5%, para los jóvenes".

"Casi 150.000 andaluces, a partir del año que viene, se van a poder beneficiar de esta bajada de impuestos", según ha destacado Carolina España, quien ha valorado igualmente el anuncio de este pasado jueves del presidente de la Junta acerca de que se va a "prácticamente eliminar" el impuesto de sucesiones entre hermanos vinculado a la vivienda habitual" al bonificarse "al 99%".

Además, ha reivindicado la puesta en marcha del "aval hipotecario" con el que la Junta "avala" para jóvenes "el 20%" de la hipoteca que no les concede el banco, para que "puedan acceder a su primera vivienda y a la hipoteca" asociada a la misma. Según ha destacado, "son más de 3.000 los jóvenes andaluces que ya se han beneficiado de este aval", y "hace un par de semanas" se aprobó en Consejo de Gobierno "reforzar el fondo" para ello "con 25 millones de euros adicionales".

Por último, Carolina España ha destacado que desde la Consejería de Economía y Hacienda "se adoptó la decisión de incluir en la Unidad Aceleradora de Proyectos los de viviendas para que los trámites se redujeran a la mitad".

De este modo, la consejera portavoz ha aseverado que "todo el Gobierno andaluz está volcado en facilitar el acceso a las viviendas", y "no de ahora", sino desde "hace ocho años", es decir, desde la primera investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta, según ha valorado antes de concluir destacando que "ahora empiezan a verse los resultados", y por eso se han "multiplicado por cuatro el número de viviendas de VPO", de protección oficial, en Andalucía.