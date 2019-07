La Junta presentará la candidatura de Andalucía para ser elegida región europea del deporte en 2021

Actualizado 19/07/2019 14:24:09 CET

El consejero andaluz de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha anunciado que su departamento va a presentar la candidatura para que Andalucía reciba el reconocimiento como región europea del deporte en el año 2021, aprovechando, además, "el contexto y las sinergias que presenta el proyecto de Málaga como capital europea del deporte para 2020".

Imbroda, que participa este viernes en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía en colaboración con Fundación Cajasol, DKV, Orange y Laboratorios Vir, donde ha sido presentado por el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, ha subrayado que esta candidatura, que afrontan con "mucha ilusión", contribuirá "a consolidar el prestigio internacional de Andalucía como uno de los epicentros del deporte europeo, siendo reconocida como 'Masters of Sports'".

En cifras, este galardón produce impactos en medios de comunicación estimados en 1,5 millones de euros, ha resaltado, añadiendo que "mucha gente de todo el mundo y de toda Europa verá reforzada su visión de nuestra tierra, incrementando el valor de la marca Andalucía".

AUMENTAR LA TASA DE PERSONAS ACTIVAS UN 10%

Imbroda ha subrayado que los beneficios de este reconocimiento "no se limitarán a un título o una placa sino que tendrá un impacto en la vida de todos los ciudadanos de Andalucía" ya que, de manera indirecta, este nombramiento y las actividades asociadas al mismo "tienen un impacto directo en la salud y el bienestar de los ciudadanos, que en algunos casos llegaron a aumentar la tasa de personas activas en un diez por ciento, como en Amberes en 2013".

En relación con los eventos deportivos, ha continuado el consejero andaluz de Deportes, en Torino en 2015 se llevaron a cabo más de un millar de eventos deportivos. A ello ha sumado el impacto económico tanto de las actividades deportivas como turísticas.

"Cogiendo un ejemplo cercano, si bien de mucha menor dimensión en cuanto a proyecto, --ha sostenido--, en Logroño -- ciudad europea del deporte en 2014-- se estimaron unos ingresos adicionales de 44,5 millones de euros, lo que supuso más de 25 veces el dinero invertido desde la Administración", ha agregado.

Cuestionado por la posibilidad de que Málaga optara a unas Olimpiadas, Imbroda ha indicado que está "convencido" de que Andalucía "tiene la capacidad, la ilusión para poder ayudar si un día podemos ser organizadores o copartícipes de unas Olimpiadas". "Ahí estaremos nosotros", ha apostillado.

RECUPERAR EL IAD

En su intervención, el titular de Educación y Deporte ha hecho hincapié en el valor del Instituto Andaluz del Deporte (IAD), con sede en Málaga, y en que su departamento quiere "recuperarlo" para convertirlo en "foco de conocimiento, investigación, formación y gestión a nivel nacional e internacional".

De hecho, ha subrayado el acuerdo con el Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes (Cifal) de la ONU, radicado en Málaga, para convertir al IAD "en un referente en liderazgo deportivo y Responsabilidad Social Corporativa".

Ha considerado que el IAD, que precisamente acogerá en 2020 la Convención Internacional de Baloncesto Málaga (CIBA-Málaga), debe ser "la joya de la corona del deporte en Andalucía", admitiendo que este centro, como "todas las organizaciones, pasan sus etapas, son entes vivos".

El consejero ha incidido durante su discurso en la importancia del deporte en la educación y viceversa y ha lamentado el "maravilloso antídoto contra la queja" que es el deporte: "Vivimos en la época de la queja, nos quejamos de todo y si le hablo de educación el listado sería interminable pero es producto de nuestra sociedad. Pero el deporte en sí nos ayuda a superar cualquier situación".

En este punto, ha animado a toda la sociedad a ver deporte paralímpico: "Vayan a verlo, se le van a quitar todas las tonterías en 0,1". Para Imbroda, Andalucía es muy grande en el ámbito deportivo pero "le falta creérselo; es una apuesta ganadora para todos los que quieran organizar eventos nacionales e internacionales y como industria".

También ha abogado por "recuperar el reconocimiento, que está arrinconado", considerando que la sociedad actual necesita de "referentes sociales y no hay mejor sector como el deporte para tener esos referentes que tanto necesita nuestra gente joven y no tan joven".

MÁS EDUCACIÓN FÍSICA

Para Imbroda, una de las claves de la educación y el deporte es fomentar la práctica de Educación Física, incidiendo así en el aumento de las horas para esta actividad: "Aspiro a que haya más. Hemos iniciado, además de Matemáticas, Lengua e Inglés, Educación Física. Desde chiquititos, desde la psicomotricidad, quiero que la actividad física y deportiva forme parte de nuestra cultura como hábito saludable: en Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos, en la universidad".

"Los hábitos han cambiado. Antes jugábamos en la calle y las horas de educación física, que eran de gimnasia, eran mínimas, pero compensábamos con jugar en las calles pero hoy los niños no lo hacen", ha lamentado.

Así, ha señalado que las nuevas tecnologías "han invadido prácticamente todos nuestros espacios, incluido el del juego y el sistema educativo tiene que dar respuesta y no la estaba dando", defendiendo así ese incremento horario. No obstante, ha admitido que esto "no es suficiente; es un paso, es tratar de cambiar la mentalidad".

El titular andaluz de Deporte ha recordado que uno de cada cuatro niños en Andalucía tiene sobrepeso, aludiendo también a que el 50% de las chicas dejen de hacer deporte en la etapa adolescente, y un 24 por ciento de los chicos.

En este punto, ha lamentado también que no se ayude a conciliar la vida de un deportista con sus estudios: "En 2019 tenemos esas dificultades, en pleno siglo XXI, hay profesores que no dejan que sus alumnos formen parte de una competición". Para Imbroda, hay que "mentalizar" de que el deporte forma parte del AND de Andalucía.

Sobre el incremento de las adicciones debido a las apuestas deportivas y cómo afectan a los más jóvenes, el consejero ha recordado que ante este tipo de situaciones "siempre nos acordamos de la educación". "En la educación está todo", ha aseverado.

Por último, Javier Imbroda ha destacado las conversaciones con la Consejería de Hacienda para una ley de mecenazgo "para todas aquellas empresas que quieran asociar su marca al mundo del deporte tengan también sus beneficios, no sólo rentabilidad social y de valores sino económicamente".

También ha defendido el trabajo realizado estos seis meses para mejorar el deporte escolar, femenino, adaptado, fomentar el deporte federado, impulsar el deporte como un activo turístico, etcétera. Medidas que se están poniendo en marcha y otras en las que se trabaja para avanzar en esta materia.

Imbroda ha agradecido la introducción realizada en este desayuno informativo por Alejandro Blanco, quien ha dicho que el consejero y exseleccionador español de baloncesto no necesita presentaciones, destacando su amplia trayectoria deportiva y sus conocimientos.

Ha subrayado que hay varios tipos de entrenadores: "Unos que hablan, otros que explican, otros que demuestran pero el diferente, el elegido, el que destaca, es el que es capaz de transmitir, es el que inspira, deja huella y enseña a entender y comprender el deporte".

En definitiva, según el presidente del COE, "el que es capaz de unir deporte y vida, enseñar al deportista que todo lo que hace en el deporte le va a valer para la vida y en eso ha destacado Javier, no sólo por su aptitud sino por su actitud".