Junta publica licitación de contrato de servicios para el proyecto de obra de nuevo centro de salud de Gamarra en Málaga

MÁLAGA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha publicado la licitación del contrato de servicios para redacción de proyecto de ejecución, coordinación en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto, dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras del edificio que albergará el nuevo centro de salud de Gamarra, en Málaga.

Según señalan desde la Junta en un comunicado, el importe de la licitación es de 365.198,51 euros, y la fecha límite para que las empresas interesadas tienen hasta el día 17 del próximo mes de octubre para llevar a cabo la presentación de ofertas.

El centro contará con dos plantas, tendrá una superficie construida de 2.585,55 metros cuadrados, y dispondrá de 18 consultas, 16 de ellas de medicina de familia y dos de Pediatría. A estos espacios hay que sumar, entre otros, una sala de emergencias, una sala de lactancia, otra de cirugía menor y una de educación sanitaria.

También habrá unidad docente de medicina de familia con cinco despachos, recepción, zona de personal, aula de docencia, un área de personal, y una unidad de apoyo al Distrito Sanitario con dos consultas y 14 despachos.