La Junta reforzará la supervisión de los comedores escolares de Málaga ante las incidencias comunicadas

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MÁLAGA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, a través de la Delegación de Educación en Málaga y la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), está recabando y estudiando las quejas e incidencias comunicadas recientemente sobre el servicio de comedor escolar de varios centros educativos de la provincia de Málaga con el objetivo de determinar las actuaciones que, en su caso, correspondan.

Estas actuaciones se enmarcan en un procedimiento administrativo iniciado con la apertura de un expediente a la empresa adjudicataria por parte de la Consejería, a raíz de las anomalías detectadas en el servicio de comedor escolar en varios centros de otra provincia andaluza, han indicado desde la Junta en un comunicado.

Al tratarse de una empresa cuyo ámbito de prestación se extiende al conjunto de la comunidad autónoma, las incidencias recabadas en Málaga serán analizadas y, si procede, incorporadas al expediente ya abierto, para que sean tenidas en cuenta en el procedimiento administrativo en curso.

En el marco de este procedimiento administrativo, dicha empresa prestataria del servicio dispone de un plazo reglamentario de diez días hábiles para presentar los informes, alegaciones y la documentación requerida por la Administración para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades a las que hubiera lugar.

Así, sin menoscabo del seguimiento que, de ordinario, llevan a cabo la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencia, con el programa Evacole, y la Consejería de Educación, a través de la APAE, la Junta ha iniciado una supervisión específica de los comedores afectados en Málaga con el objetivo de realizar una investigación más exhaustiva.

Han detallado que este procedimiento se efectuará de forma coordinada "a fin de comprobar el correcto cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias, nutricionales y de prestación del servicio establecidas en la normativa y en los correspondientes pliegos de contratación".

Desde la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo han recordado que existen protocolos y procedimientos establecidos para actuar ante cualquier incidencia que pueda producirse en el servicio de comedor escolar.

Asimismo, en caso de constatarse incumplimientos de las condiciones establecidas en los contratos, los pliegos contemplan las medidas y penalizaciones correspondientes, que pueden llegar, en los supuestos previstos, hasta la resolución del contrato.

La Junta de Andalucía ha reiterado su "compromiso con la calidad y la seguridad del servicio de comedor escolar y con la protección del bienestar del alumnado", por lo que va a actuar "con la máxima diligencia ante cualquier incidencia que pueda afectar a la adecuada prestación del servicio".

ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y SOSTENIBLE

Por otro lado, han señalado que la provincia de Málaga cuenta con una red de 340 comedores escolares "en los que diariamente se promueve un modelo de alimentación equilibrado, variado y saludable para el alumnado".

Así, "muestra de esta apuesta por la calidad y sostenibilidad del sistema es que, a lo largo del curso escolar 2025-2026, en los comedores escolares andaluces se dispensaron cuatro millones de kilogramos de productos ecológicos, el 94,81% de ellos suministrado por empresas andaluzas, garantizando un aporte nutricional de primer nivel a través de ingredientes de calidad y producción sostenible".

Por último, han incidido en que la Agencia Pública Andaluza de Educación, así como la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencia, a través del programa Evacole, "continuará actuando con la máxima firmeza para resolver con prontitud cualquier anomalía y asegurar que el servicio se preste bajo los más altos estándares de calidad y seguridad alimentaria".

Asimismo, el curso pasado la Junta destinó más de 87 millones de euros a comedores escolares, lo que supone un incremento del 27% respecto a 2019, con el objetivo de seguir garantizando la sostenibilidad y la calidad de un servicio que atiende a más de 210.000 niños y niñas diariamente en Andalucía, con más de 20 millones de menús en cada curso escolar.