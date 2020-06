La Junta señala que pérdidas como la del hotel Don Carlos "no será la única" en el sector del turismo andaluz

MARBELLA (MÁLAGA), 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Juan Marín, ha señalado este miércoles en Marbella (Málaga) que pérdidas de empresas del sector del turismo como la del hotel Don Carlos, en el municipio malagueño, "no va a ser la única". "Lamento esta situación, pero vamos a ver, probablemente, la pérdida de muchas empresas en nuestra comunidad autónoma", ha indicado.

A preguntas de los periodistas, Marín ha explicado que "se van a perder más de 100.000 empleos en Andalucía en el sector turístico este año. Eso es una realidad. Va a haber empresas que van a poder aguantar en una situación como la que se está produciendo y otras que no".

Ha indicado también que el sector perderá esta temporada más de "10.000 millones de euros, por lo que habrá muchas empresas que van a tener que cerrar o llevar a cabo Expedientes de Regulación Temporal de Empleo".

"En esta situación, igual que con el coronavirus, nos vamos a tener que acostumbrar a vivir, al menos, durante este año", ha agregado, al tiempo que ha expresado su deseo que se encuentre "una solución" a la situación del establecimiento hotelero y ha mostrado la disposición de la Junta para "cualquier diálogo y ayuda para los empresarios y trabajadores, pero no está en el ámbito de nuestras relaciones".

Ha asegurado que "no puedo entrar en el ámbito de la negociación de las empresas con los representantes sindicales, que para eso tienen la concertación y los convenios colectivos" y ha destacado que la Junta crea "herramientas" para que las empresas "puedan aguantar durante un tiempo esta terrible situación económica". "Hemos puesto en marcha líneas de liquidez y ayudas a empresarios y autónomos. Pero hay cuestiones en las que no podemos entrar. Lamento esa situación, pero no va a ser la única", ha agregado.

Marín ha destacado que Málaga cuente con 33 proyectos de hoteles y de nuevas clasificaciones hoteleras para mejorar la competitividad de la oferta del sector y 16 proyectos hoteleros en la provincia de Almería. "Se va a destruir empleo en algunas empresas, pero también se crearán nuevos en otras que apuestan por Andalucía y Málaga como destino para sus inversiones".

La propiedad del hotel Don Carlos de Marbella, de cinco estrellas y 52 años de antigüedad, ha presentado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) extintivo para sus 94 empleados fijos. El establecimiento cerró sus puertas el pasado mes de marzo debido a la pandemia del COVID-19.

En un documento, al que ha tenido acceso Europa Press, la cadena propietaria del establecimiento, señala que el modelo de negocio "no es viable", una situación que la pandemia del COVID-19 "ha puesto de relieve con mayor contundencia: el hotel solo es rentable en temporada alta, acumulándose cuantiosas pérdidas en temporada baja".