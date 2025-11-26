Un juzgado de Málaga abre investigación tras la denuncia contra un profesor por presuntos abusos a alumnos

Archivo - Ciudad de la Justicia de Málaga. Fachada. - EUROPA PRESS/ARCHIVO

MÁLAGA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga tiene abierta una causa por presuntos abusos sexuales a menores tras la denuncia presentada por un grupo de padres para investigar a un profesor de Infantil en la localidad malagueña de Cártama, según han confirmado fuentes judiciales.

La Guardia Civil de Málaga inició una investigación a raíz de dicha denuncia presentada por parte de un grupo de familias de un colegio de Infantil y Primaria contra un maestro de religión por supuestos abusos.

Desde la Delegación Territorial de Educación señalaron que el informe del Servicio de Inspección recoge que "la dirección del centro tuvo conocimiento del caso a partir de las informaciones trasladadas por las familias" en una reunión, en la que comunicaron "su decisión de denunciar al maestro presuntamente implicado".

Según apuntaron, puesto en conocimiento de la Inspección, y tras constatar que la denuncia había sido ya interpuesta, "este servicio arbitró las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los menores, sin que llegasen a aplicarse en tanto que, al día siguiente y antes del comienzo de la jornada escolar, la Guardia Civil actuó de inmediato una vez efectuada la denuncia".

"Desde ese momento, la dirección del centro ha actuado conforme a las instrucciones dadas por los agentes de la Guardia Civil", indicaron, al tiempo que señalaron que el Servicio de Inspección de la Delegación Territorial dio traslado a la Inspección General de la Consejería, encargada de comunicar el caso al Ministerio de Educación, "administración competente para el establecimiento de las medidas disciplinarias del profesorado de Religión de la etapa de Primaria".

Por su parte, desde la Diócesis de Málaga aseguraron que no le consta denuncia previa en los "más de 30 años de servicio como docente" de este profesor, quien, según añadieron desde el Obispado en un comunicado, "afirma su inocencia".

Asimismo, manifestaron su deseo de "un pronto esclarecimiento" de los hechos "por el bien de todas las partes", expresaron "respeto a la presunción de inocencia del profesor" y a la vez hicieron hincapié en condenar "cualquier abuso cometido contra menores y contra las personas vulnerables".