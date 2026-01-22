Kaiser Chiefs, nueva confirmación para la programación del verano de Marbella Arena

Kaiser Chiefs actuará el 20 de junio en Marbella Arena - MARBELLA ARENA

MÁLAGA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La programación musical de este verano en Marbella Arena (antigua plaza de toros de Puerto Banús) suma la confirmación de la banda Kaiser Chiefs, nuevo cabeza de cartel de la serie internacional de conciertos que la promotora musical Beat Live va a llevar al recinto de la ciudad malagueña.

La galardonada banda inglesa de indie rock actuará en Marbella Arena el 20 de junio, con un completo repertorio en el que no faltarán canciones icónicas que marcaron una época como "Ruby" o "I predict a riot", fruto de una trayectoria que ayudó a marcar el auge del indie rock de los años 2000.

Esta actuación se suma a las confirmaciones anteriores ya anunciadas por la promotora Beat Live: Craig David (27 de junio), Faithless (9 de julio) y UB40 con Ali Campbell (16 de julio), entre otras.

Formados en Leeds, Reino Unido, el grupo Kaiser Chiefs irrumpieron en la escena con su álbum debut 'Employment' (2005) y se consolidaron como una de las bandas en directo más célebres del Reino Unido. En 2006, el grupo ganó tres premios BRIT: Mejor Grupo Británico, Mejor Banda Británica de Rock y Mejor Directo Británico.

James Cromwell, de Beat Live, ha señalado que "Kaiser Chiefs aportan energía pura, grandes canciones y un repertorio capaz de convertir al recinto marbellí en un enorme coro. Traerlos a Marbella es exactamente de lo que trata Beat Live: artistas de primer nivel mundial en un entorno exterior inmejorable".

Desde la dirección de Marbella Arena señalan en un comunicado que la incorporación de Kaiser Chiefs a la programación de este verano "consolida el posicionamiento de este espacio como escenario para propuestas musicales de primer nivel internacional".

Asimismo, subrayan que "la colaboración con Beat Live permite seguir configurando una agenda cultural atractiva y diversa, pensada tanto para el público local como para quienes visitan la ciudad".