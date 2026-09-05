El Kanka encabeza el cartel de la Feria de Torremolinos (Málaga), al que se une Falete, Los Aslándticos y Pepe y Vizio

La alcaldesa de Torremolinos en la presentación del cartel y programa de la Feria de San Miguel. - AYUNTAMIENTO TORREMOLINOS

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

Las fiestas de San Miguel de Torremolinos (Málaga), que se celebrarán del 25 al 29 de septiembre, contará con actividades tanto en las plazas del municipio, con la feria de día, como en el recinto ferial y en el Auditorio, donde actuarán el Kanka, Falete, Los Aslándticos y Pepe y Vizio.

La alcaldesa, Margarita del Cid, ha presentado este sábado, junto con el creador del cartel anunciador de la feria, el artista Lorenzo Saval, la programación "completa, muy atractiva y pensada para todos los públicos", que arrancará el día 16 de septiembre con la pre-feria y unas jornadas dedicadas a Rocío Jurado en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso, que culminarán el día 18 con una gala homenaje a la artista.

La XXXI Concentración 'Amigos de los clásicos de Torremolinos' llega el sábado 19 con un recorrido desde la plaza Blas Infante hasta el recinto ferial, pasando por puntos emblemáticos del municipio como el centro o el paseo marítimo. Este mismo día se ha programado el tradicional tardeo en el centro, con actuaciones de pop rock en directo.

El pistoletazo de salida de las fiestas en honor a San Miguel lo marcará la romería, que se celebrará el domingo 20 de septiembre. Tras la concentración, en la avenida los Manantiales, se celebrará la misa romera cantada por el coro San Miguel, y a las 10,30 partirá la comitiva para finalizar en los Pinares.

Durante la romería se realizará el tradicional concurso de carretas y tractores, cuyos premios se entregarán el sábado de feria en la Caseta Municipal de la Tercera Edad. La explanada frente a la Ermita acogerá la misma tarde de romería la actuación de Ulises Serrano, Carlos Bravo y Los del Río.

PROGRAMACIÓN PARA LA FERIA

La feria arrancará el viernes 25 de septiembre con el pregón a cargo de la familia Gómez Quesada, conocidos en Torremolinos por el apodo de 'Los Pollones', una familia nacida y criada en el municipio, concretamente en el barrio del Calvario y La Cañada, y muy queridos por sus vecinos.

Tras el pregón, hay previsto un recital flamenco a cargo de Borja Cortés, la proyección del video inaugural y encendido del alumbrado artístico.

El Auditorio Municipal Príncipe de Asturias acogerá, desde las 22,30 horas, distintas actuaciones musicales. El viernes actuará Falete; al día siguiente, será el turno del grupo Los Aslándticos, que tendrán como teloneros a Ochentados. El directo de Pepe y Vizio será el domingo 27, y el lunes 28 actuarán la agrupación folclórica Juan Navarro y los grupos de baile de Manuel Roldán y Lucía Barroso.

Por último, el martes 29, día de San Miguel Arcángel y jornada grande en Torremolinos, el Kanka pondrá el broche de oro y ofrecerá un concierto en la Plaza Pablo Ruiz Picasso a las 20,00 horas.

Todas las noches de feria habrá actividades en la Caseta Municipal Infantil y en la Tercera Edad. Además, este año, el viernes y sábado, la feria volverá a tener un espacio para los más jóvenes en la Plaza de Toros. Se trata del festival Recreo. El sábado, además, actuará Jessy Ojeda.

La feria de día se celebrará en la zona céntrica de Torremolinos. Desde el sábado 26 y hasta el martes 29 la Plaza San Miguel tendrá música en directo y barra con comida y bebida, a cargo de la Hermandad del Rocío de Torremolinos. Por su parte, en la Plaza de la Unión Europea, la barra estará gestionada por la Cofradía de los Dolores.

La renovada Plaza de la Nogalera también tendrá actividad diurna. El sábado desde las 14,00 horas actuarán Money Makers y Capitán Vinilo, mientras que el domingo, lunes y martes harán lo propio Money Makers y Mister Propper.

La Asociación Caballistas de Torremolinos participa, un año más en la feria, con la organización del Paseo a caballo y II Concurso de atalaje. Será el sábado 26. La Plaza Costa del Sol es el escenario elegido para una master class de cajón flamenco por sevillanas el domingo.

La ofrenda a San Miguel será el lunes 28. Saldrá de la calle Madre del Buen Consejo y recorrerá el centro de Torremolinos hasta llegar a la iglesia. Este año acompañará la panda de verdiales Arroyo Conca, así como las asociaciones y colectivos más tradicionales del municipio.

Uno de los aspectos más relevantes de la feria de Torremolinos es su carácter inclusivo y accesible. No en vano, el pregón estará asistido por intérprete de signos, a lo que se une que en la zona de atracciones del recinto ferial no sonará la música entre las 19,30 y 20,30 horas y se han previsto pulseras identificativas para los más pequeños y protectores auditivos infantiles.

Se creará un camino sensible, un recorrido tranquilo y alternativo para acceder a la zona de atracciones, evitando el paso por las zonas con mayor concentración de estímulos sonoros y lumínicos. A ello se une la existencia de un bando municipal que prohíbe el uso de artículos pirotécnicos.

El auditorio dispondrá de un espacio familiar amable para personas con diversidad funcional, una plataforma específica para que puedan disfrutar de los conciertos, así como zona de aparcamiento accesible; ambos deberán reservar previamente a través de la delegación de Cultura (952.379.553). También se ha previsto una sala de lactancia.

El programa de feria será accesible a través de un código QR y, como ya ocurrió el año pasado, habrá un plano del recinto ferial en braille gracias a la implicación y el compromiso social de la ONCE.

Además, en la feria de noche se dispondrán puntos violeta y arcoíris en la calle principal del recinto, el día 25 en horario de 21,00 a 02,00 horas y del 26 al 28 en horario de 22,00 a 02,00 horas. Asimismo, el día de la romería también habrá un punto en los Pinares y en el recinto ferial, por la noche, también se instalará un punto de Servicio de Atención a la Movida en el lateral del auditorio.

El dispositivo de seguridad estará compuesto por un total de 95 policías locales, nueve oficiales y cinco subinspectores. Además, el día de San Miguel, durante el recorrido de la procesión por las calles del municipio, se dispondrán un total de cinco funcionarios durante las horas que dure la misma.

La romería de Torremolinos, por su parte, también estará reforzada por un inspector jefe, cuatro subinspectores, ocho oficiales y 56 policías. Torremolinos contará también ese día con el apoyo de una unidad de caballería de la Policía Local de Málaga compuesta por un subinspector, un oficial y ocho policías.

PRESENTACIÓN DEL CARTEL

El cartel ha sido realizado por el artista Lorenzo Saval, quien desde 1975 dirige la revista 'Litoral', cuya sede se encuentra en Torremolinos desde hace 58 años. A ello se une que fue fundada hace un siglo por los poetas Manuel Altolaguirre y Emilio Prados, de quien Saval es sobrino nieto.

Para ilustrar la feria de Torremolinos, Saval ha creado un collage que representa dos imágenes: la Torre Pimentel y las Torres de Playamar; una composición en la que, ha expuesto Del Cid, "ambas torres se erigen como protagonistas, acompañadas por la presencia inconfundible del azul del Mediterráneo que baña nuestro litoral".

"Un mar que siempre ha fascinado a Saval, como en su día fascinó a los autores y autoras de la Generación del 27 (...) Pasado, presente y futuro dialogan en perfecta sintonía, mientras la cultura actúa como elemento integrador, capaz de trascender el tiempo y permanecer como vínculo entre generaciones, al igual que lo hacen nuestras tradiciones", ha dicho la alcaldesa, quien ha destacado la vinculación del autor con Torremolinos.

Lorenzo Saval es editor, artista visual, escritor y diseñador. Su obra plástica, especialmente el collage, ha sido expuesta en galerías y museos tanto en España como en América. Ha diseñado escenografías y ha colaborado en proyectos escénicos, literarios y editoriales.