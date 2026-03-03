Lanzan 'Aehcos Talent', una plataforma que conecta de forma automática la oferta y la demanda de empleo en el sector

Archivo - Lanzan 'Aehcos Talent', una plataforma inteligente que conecta la oferta y la demanda de empleo en el sector - AEHCOS - Archivo

MÁLAGA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) ha puesto en marcha 'Aehcos Talent', una nueva plataforma digital diseñada para facilitar y optimizar la conexión entre los establecimientos hoteleros asociados y los profesionales que buscan empleo en el sector en la provincia de Málaga.

Así, disponible en talent.aehcos.es, esta herramienta centraliza la publicación de ofertas de empleo y la gestión de candidaturas en un único entorno digital, ofreciendo una solución ágil, intuitiva y eficaz, tanto para las empresas como para los aspirantes, puesto que la conexión entre ofertantes y demandantes se produce de manera automática, han indicado en un comunicado.

Además, la nueva herramienta dispone de un servicio de alertas que avisa a los aspirantes de nuevas ofertas de empleo cerca de su domicilio, al tiempo que avisa a los establecimientos hoteleros de nuevos demandantes disponibles.

El presidente de Aehcos, José Luque, ha explicado que "Aehcos Talent nace con el objetivo de dar respuesta a una de las principales necesidades del sector hotelero: atraer, gestionar y fidelizar talento de forma eficiente".

"Con esta plataforma damos un paso más en nuestro compromiso por apoyar a los establecimientos hoteleros asociados y fortalecer el empleo en la Costa del Sol. El lanzamiento de esta plataforma supone también una oportunidad para los profesionales del sector, que cuentan ahora con un espacio único, claro y ordenado para acceder al empleo hotelero en la provincia", ha añadido.

PROCESO SENCILLO Y ACCESIBLE

'Aehcos Talent' permite a los establecimientos asociados gestionar sus procesos de selección de manera sencilla y organizada. Por un lado, facilita la publicación de ofertas (creación rápida de vacantes indicando categoría profesional, número de plazas, rango salarial, requisitos, formación mínima, experiencia, idiomas y descripción del puesto) así como la gestión de las vacantes activas (edición de ofertas en tiempo real, consulta de aspirantes inscritos, selección de perfiles y cierre de procesos una vez finalizada la contratación).

La plataforma está también dirigida a los profesionales del sector o a todos aquellos que deseen desarrollar su carrera en el ámbito hotelero. A través de 'Aehcos Talent', los aspirantes pueden acceder a ofertas de empleo de más de 340 establecimientos hoteleros de la provincia de Málaga.

El funcionamiento para los usuarios se basa en un proceso sencillo: registro como aspirante; selección de preferencias geográficas; acceso a ofertas de empleo en distintas áreas como recepción, cocina, restauración, entre otros, y seguimiento de candidaturas, permitiendo consultar el estado de los procesos y recibir alertas de nuevas vacantes acordes al perfil del candidato.