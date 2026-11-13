En libertad el conductor del camión que cayó sobre un taxi en la MA-20 en Málaga

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MÁLAGA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga, en funciones de guardia, acordó este pasado jueves la puesta en libertad provisional del conductor del camión que volcó sobre un taxi mientras ambos vehículos circulaban por la autovía MA-20, en el interior del conocido como falso túnel de Carlos Haya.

Así lo han informado a Europa Press fuentes judiciales, quienes han señalado que el juez de guardia decidió poner en libertad al camionero tras comprobar que no había dado positivo por consumo de alcohol o sustancias estupefacientes y tampoco iba a velocidad elevada.

El conductor está investigado por la presunta comisión de un delito de imprudencia con lesiones graves, han precisado las mismas fuentes. El taxista se encuentra ingresado en un centro hospitalario de la capital debido a las lesiones sufridas.

El juzgado ha solicitado de la Policía Local informes sobre las posibles causas del accidente, entre ellas que una presunta carga excesiva hubiera sido la causante del vuelco del vehículo.

Los hechos sucedieron este pasado miércoles, en torno a las 20,10 horas, cuando, al parecer, el camión perdió el control y volcó sobre un taxi. Efectivos de Bomberos de Málaga excarcelaron al ocupante del turismo, que fue trasladado a un centro hospitalario.

La circulación en la MA-20 en Málaga, en concreto, en el conocido como falso túnel de Carlos Haya, ha quedado restablecida durante la madrugada de este viernes tras permanecer cortada la vía desde el el accidente y después de que se pudieran retirar todos los restos de los dos vehículos.