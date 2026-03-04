Libertad para el detenido por intentar secuestrar a una niña en Fuengirola (Málaga)

Archivo - Juzgado de Guardia en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número 3 de Fuengirola (Málaga) ha acordado este miércoles la puesta en libertad provisional del hombre detenido por la presunta comisión de un intento de detención ilegal de una niña en esta ciudad de la Costa del Sol.

Según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el juzgado le impuso una medida de alejamiento y la prohibición de residir en Fuengirola y Mijas.

Así, aunque el detenido fue trasladado este pasado martes a dependencias judiciales, la juez de guardia optó por prorrogar la detención y no tomarle declaración hasta que no compareciera también un testigo de los hechos que no había sido citado ni trasladado al órgano judicial.

Por tanto, este miércoles se ha podido recabar el testimonio tanto del detenido como del testigo del presunto intento de secuestro. Después de la comparecencia, y a petición del ministerio fiscal, la juez decretó su puesta en libertad provisional investigado por la presunta comisión de un delito de detención ilegal en grado de tentativa.

Además, se le impuso también a petición del fiscal una orden de alejamiento de 500 metros y la prohibición de residir en las localidades de Fuengirola y Mijas.

Los hechos tuvieron lugar este pasado domingo cuando, al parecer, la menor de cinco años se encontraba en el mercadillo del citado municipio junto a su padre, que trabaja en uno de los puestos, cuando sus familiares se percataron de que un hombre trataba de llevársela.

Tras ello, lograron retener al hombre, de 45 años, hasta la llegada de la Policía Local, que procedió a su arresto y posterior puesta a disposición judicial.